Sorprendido un conductor ebrio en Lugo con los neumáticos de su coche sin dibujo

Una patrulla camuflada de la Policía Local de Lugo detectó a las dos de la madrugada de este jueves a un vehículo que circulaba zigzagueando por la calle Yánez Rebolo de la capital lucense. Los agentes observan que el conductor presentaba signos de embriaguez. En las pruebas a las que fue sometido triplicó la tasa máxima permitida, al dar 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Los agentes inmovilizaron el vehículo y trasladaron al infractor a las dependencias policiales para instruir diligencias por un delito contra la seguridad vial, por lo que en los próximos días deberá comparecer en un juicio rápido.

Pero las infracciones no quedaron ahí. El titular del vehículo no lo había presentado a la inspección técnica (ITV) en el plazo debido y los neumáticos no presentaban dibujo en las ranuras de las bandas de rodamiento, por lo que será sancionado con sendas multas de 200 euros por cada una de estas irregularidades.

Este turismo fue denunciado horas antes por exceso de velocidad en un control que la Policía Local había establecido en la Ronda del Carmen, lo que le acarreará a su conductor una multa de 300 euros y la retirada de dos puntos del permiso de conducción.

Además de las sanciones administrativas, el infractor se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o multa o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.