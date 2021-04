La Policía Local sorprendió a una mujer que recogía habitualmente a sus hijos en el colegio y los llevaba en coche hasta su domicilio a pesar de no haber sacado nunca el carné de conducir.

Los hechos sucedieron sobre las dos del mediodía del jueves, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio de la Policía Local de Lugo le dio el alto a una conductora en las inmediaciones de un centro escolar de la capital. La mujer viajaba con sus dos hijos menores de edad, a los que acababa de recoger en el colegio, y les explicó a los agentes que en ese momento no llevaba el carné de conducir. Sin embargo, los policías consultaron las bases de datos y comprobaron que la mujer no tenía permiso de conducción porque no lo había obtenido nunca.

Durante la intervención policial, el compañero sentimental de la mujer se presentó en el lugar y se hizo cargo de los niños. La conductora fue trasladada a las dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias como investigada por un delito contra la seguridad vial.

La mujer se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.