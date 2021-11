Núñez-Torrón: "Soportan una carga brutal, como todo el sistema judicial"

LA ALERTA lanzada este martes sobre la urgencia de la creación de un nuevo juzgado Penal en Lugo sumó la simpatía de los abogados y su solidaridad con el trabajo de los funcionarios. No obstante, parece que no es en estas salas donde los profesionales del Derecho detectan más problemas, en comparación con Primera Instancia o con los juzgados de instrucción.

Óscar Núñez-Torrón, vicedecano del Colegio de Abogados de Lugo y letrado de amplia experiencia, expone las primeras impresiones tras la reclamación del sindicato Alternativas na Xustiza, que, de cualquier modo, llega "avalada por las estadísticas".

¿Cuál es la sensación de los abogados sobre la situación de los dos juzgados de lo Penal en Lugo?

Pues que soportan una carga de trabajo brutal. Hay que tener en cuenta que también arrastran las ejecuciones de sentencias, aunque no es solo por eso, se trata de un atasco causado por varios factores, pero la carga de trabajo es un dato estadístico.

¿Está a favor de la creación de esa tercera sala o de una de refuerzo provisional?

La Abogacía aplaude cualquier medida que sirva para agilizar la Justicia. El problema que pueda haber en los juzgados de lo Penal no es de diligencia: los funcionarios y letrados de la administración de Justicia hacen su trabajo. Y, además, en Lugo en este ámbito los jueces funcionan muy bien.

¿Considera que reforzar los juzgados penales debe ser una prioridad de la administración de Justicia en Lugo?

El retraso en Penal es como en todo el sistema judicial: es un problema sistémico. El problema es global y se trata de la necesidad de reformarlo y de la falta de financiación e inversiones, tanto de personal como de medios. Respecto a si debe ser una prioridad, hay que consultar y comparar las estadísticas. Los datos parecen decir que sí se requiere un intervención, el nivel de carga de asuntos es muy alto. Hay que tener en cuenta que no son solo los juicios y las sentencias, llevar las ejecutorias supone una complejidad muy alta y son expedientes que se mantienen mucho tiempo abiertos.

¿Qué tipo de perjuicios genera la situación en los abogados?

Es que, sinceramente, tampoco se trata de un colapso, de un retraso insostenible. No es la situación de los juzgados de lo Social, por ejemplo. Los juicios con preso van bastante rápidos, porque tienen carácter preferente, y si el acusado está en la calle el retraso no afecta de manera tan grave. Es muy raro, por ejemplo, que hayan retrasos injustificados en los juzgados penales de Lugo que obliguen a aplicar una dilación indebida, como sí pasa algunas veces en instrucción. Lo que sufrimos es la lentitud del sistema, por la falta de recursos y personal. Pero eso no impide que nos demos cuenta de que los funcionarios sí tienen una enorme carga de trabajo. Y más aún teniendo en cuenta que Lugo hay muchos profesionales buenísimos, muy diligentes.

¿La especialización de uno de los dos penales en asuntos de violencia machista ha supuesto mayor o menor eficacia?

No tengo los datos para valorarlo, pero no creo que el efecto haya sido importante en cuestión de eficacia, de volumen de casos.

Después de la creación del nuevo juzgado de lo Social, las peticiones de los abogados han ido más encaminadas a reforzar ámbitos como los de instrucción o Primera Instancia.

Hay que comparar los datos y los números y ver dónde están los principales retrasos.