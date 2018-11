Rocío Castro y otros siete niños nacieron en Lugo con la declaración de la Unesco

Acaba de cumplir los 18 años y, por lo tanto, de alcanzar la mayoría de edad. Nada fuera de lo normal para cualquiera que, como ella, haya nacido en el año 2000. Sin embargo, el cumpleaños de Rocío Castro Ignacio tiene una peculiaridad: de año en año y desde que nació, sopla las velas de su tarta de cumpleaños al unísono con el monumento más emblemático de Lugo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco solo dos días después de que esta joven hubiese nacido.

"Cando, de nena, me enterei de que eu e a muralla tiñamos algo que celebrar xuntas fíxome moita ilusión. Desde aquela, presumo da miña data de nacemento. É unha data especial, tanto para a min como para o resto dos lucenses. E a verdade é que, para min, a muralla ten un significado especial. É o primeiro que lles ensino de Lugo cando me vén visitar xente de fóra! Penso que é un monumento único, distinto a todo canto podes atopar noutros lugares e, ademais, ten moito mérito pola súa antigüidade e tamén por estar completa e pechada", explica Rocío.

GENERACIÓN. Esta joven acaba de iniciar este año sus estudios de Enfermería, profesión por la que siente auténtica pasión. Este es su primer año de universidad como viven muchos de sus coetáneos, jóvenes de una generación que ella define como "de corte".

"Somos unha xeración de corte porque os que son maiores ca nós son, polo xeral, máis maduros e os que están por debaixo son bastante máis inmaduros. Estamos todos moi volcados coa tecnoloxía pero, sen embargo, accedemos a ela aos 11 ou 12 anos, moito máis tarde que os rapaces de agora, que xa teñen un móbil na man con 4 anos!", afirma.

Rocío opina que su generación está muy comprometida en la defensa del patrimonio histórico y también en otras cuestiones.

"A nosa xeración protesta por todo. Somos bastante activos. Non somos nada pasotas", insiste.

Esta joven fue una de los ocho niños que nacieron en el antiguo hospital Xeral aquellos días en los que la muralla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2000.

Esa vida en paralelo que tienen ella y la muralla como patrimonio mundial le hizo mirar con otros ojos el monumento en más de una ocasión, analizando las cosas que se podrían mejorar para que los turistas, y también los lucenses, se llevasen una grata impresión del monumento milenario.

"A muralla ten zonas superbonitas pero tamén ten outras descoidadas, especialmente as que rodean a catedral. Nestes dezaoito anos eu madurei e tamén creo que madurou a muralla, cada vez está máis coidada. Pero creo que se debera promocionar máis tanto este monumento como outras zonas de Lugo que son moi bonitas, como a Praza Maior, por exemplo", afirma Rocío.

Planes

Sacarse el carné cuanto antes



Una de las cosas que más agradece Rocío Castro, con sus recién cumplidos 18 años, es que ahora sí podrá sacarse el carné de conducir. Lo que, en su caso, le dará mucha libertad dado que, al vivir en San Xoán do Campo, necesita un coche que la traslade a Lugo a diario, dependiendo hasta ahora de su madre para ello.



Fin de Año

Otra ventaja de haber alcanzado la mayoría de edad es que en el próximo. Fin de Año ya puede enseñar el carné de identidad con toda tranquilidad cuando se lo pidan en los pubs la noche de Fin de Año. "Xa non terei os problemas que tiven o ano pasado. Se me poñen pegas, tiro de carné e listo", planea.

Vista atrás

¿Qué más pasó aquel 30 de noviembre de 2000 en Lugo?

La noticia de la declaración de la muralla como Patrimonio de la Humanidad fue objeto de una edición especial de El Progreso que salió el 1 de diciembre y que se agotó. La ciudad lo celebró con el disparo de diez bombas de palenque y un espectacular repique de campanas. Asimismo, representantes de todas las instituciones y de la sociedad abarrotaron el Concello.

Noticias

Pero, además, hubo otra edición que reflejaba las noticias del día anterior en Lugo. Estas eran algunas de aquellas noticias:

▶ "El temporal tuvo menos incidencia en Lugo que en el resto de Galicia".

▶ "El laboratorio para la detección de ‘vacas locas’ estará en Lugo".

▶ "La empresa Necso inició ya el sellado del vertedero de Teixeiro".

▶ "Sanidade defiende la seguridad de los medicamentos genéricos".

▶ "Auxilia reclama que se eliminen las barreras de acceso a locales hosteleros".

▶ "Reparten información y condones en el Día Mundial contra el Sida".

▶ "El Sergas reitera que fue correcta la atención a un lactante el día 22".

▶ "Los vecinos de Ramón Ferreiro piden implicación pública para recuperar el casco antiguo".

▶ "Se inaugura hoy el alumbrado de Vilachá de Mera, que costó 13 millones de pesetas".

▶ "José Ramón Barreiro analiza la España contemporánea".

▶ "Completarán por 34 millones la mejora de la red de agua".

▶ "Carlos Herrero Latorre, único candidato a decano de la facultad de Ciencias".