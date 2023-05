Sonia Teijeiro: "No habría problema en acordar con el PP por el bien de los lucenses"

En la recta final de la campaña, ¿qué sensaciones tiene?

Las sensaciones son buenas, contamos con estar en la próxima corporación.

En 2015 Vox no entró y la marca no está hoy tan fuerte...

Es cierto que hace cuatro años coincidió con las generales y el partido estaba en auge, pero el ha seguido creciendo. En Lugo llevamos cuatro años trabajando, con mesas informativas en la calle, con reuniones...

De hecho, Vox ha tenido casi más presencia en ese tiempo que durante esta campaña, un tanto desdibujada...

Es que la campaña no se hace en quince días. Llevamos cuatro años de mucho contacto con los ciudadanos y presentando nuestras ideas. La precampaña, por ejemplo, ha sido bastante intensa, con la presencia de Espinosa de los Monteros y de diputados...

¿Cuáles serían las prioridades de Vox si tuviese algún papel en el Concello?

La seguridad en los barrios nos preocupa. Vemos necesaria más presencia policial, cámaras de videovigilancia y hay que presionar al Gobierno de España para que haga una nueva comisaría con los efectivos que corresponden a la ciudad por su tamaño. También vemos necesarios ampliar la ayuda a domicilio, un servicio de acompañamiento a personas mayores, bajar el Ibi a las familias, eliminar la plusvalía, bonificar el impuesto de actividades económicas...

Muchas de estas propuestas coinciden con las del PP. ¿Sería fácil un acuerdo de gobierno si fuese necesario?

No habría problemas con todo lo que encaje en nuestro programa y sea beneficioso para los vecinos.

¿Intentó el PP pescar en las filas de Vox?

Que a mí me conste no. Tampoco lo diría si así fuese, pero la verdad es que a mí no me consta.