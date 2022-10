SonDeSeu, a Orquestra Folk de Galicia, naceu hai dúas décadas no seo do extinto Conservatorio de Música Tradicional da Universidade Popular de Vigo –actual Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (Etrad)–.

A agrupación explora a fusión e mestura das músicas de creación colectiva con elementos contemporáneos desde unha visión orixinal que se aproxima, ás veces, ás expresións da música culta. Ao tempo, desde a perspectiva educativa, crea sinerxías poderosas e un entramado completo tanto á hora formativa como á hora de presentar un colectivo sólido e pioneiro en Europa.

A suma da creatividade colectiva e intención de posta en valor da música de raíz ao longo destas dúas décadas deu lugar a numerosos proxectos de investigación no ámbito da música folk ou eventos ao vivo, desde o Libro branco da educación en música tradicional a O canto das illas, Arraianos ou a Rede Europea de Orquestras Folk (Enfo), iniciativas que sitúan SonDeSeu como un grande referente da música galega tanto no país coma noutros puntos da península e do continente europeo.

SonDeSeu festexa este ano dúas décadas de transformación orquestral da música de tradición oral cunha xira de concertos que en maio tróuxoos ao auditorio Gustavo Freire de Lugo, logo de que xa gravaran cinco discos nos que amplían a sonoridade das composicións populares para que soen con tratamento do que gozan as grandes músicas.

Agora chegan ao San Froilán, donde xa son coñecidos polo éxito de actuacións como coa que agasallaron ao público en 2018. Desta vez actuarán na Praza de Santa María (domingo 9 de outubro ás 21.00 horas). Unha oportunidade única, sen dúbida, para gozar da tradición a través da música colectiva baseada na documentación e a investigación, nun traballo de recuperación que xa constitúe un referente a nivel internacional.