Diego, un lucense en 'First Dates': "Si me pudiera clonar, estaría casado conmigo"

La aparición de Diego, un lucense de 25 años en First Dates, ha dejado más de un titular. El joven estudiante no dudó en presumir de sus talentos sexuales y en mostrarse encantado de haberse conocido. Con la autoestima por las nubes, se autoproclamó como "muy fan de mí mismo". "No diría que soy un partidazo, diría que soy el novio perfecto", aseguró antes las cámaras, antes de confesarle al presentador, Carlos Sobera, que busca una mujer que se parezca a él y que hasta el momento no ha tenido mucho éxito. De hecho, aseguró que solo había tenido una relación larga que no salió bien.

Diego admitió que le encanta mirarse al espejo y que su egocentrismo es tal que sus amigos le apodan 'Ego'.

Durante su cena con Yodi los dos pasaron un buen rato, se mostraron cómodos y no dudaron en hablar claramente de sus preferencias en la cama y la frecuencia con las que les gusta mantener relaciones sexuales. "Mínimo después de cada comida", dijo Diego, a lo que ella respondió que prefiere hacerlo antes de comer, "para hacer una buena digestión".

La joven preguntó al lucense por sus talentos sexuales y él, sin pensárselo dos veces, respondió: "Digamos que tengo una buena lengua", dijo, mostrándola orgulloso. "¡Es enorme!", exclamó sorprendida Yodi, a lo que él replicó, con satisfacción: "viene de familia".