Estas son las noticias más vistas este viernes en El Progreso

Arde Lucus: una gran cacharela, conciertos de Céltica y Fillas de Cassandra y cocina de autor romana

Más de 400 actividades conformarán el programa del primer Arde Lucus como Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento logrado este año, y junto a clásicos como el circo, los desfiles y el mercado incluirá como siempre alguna novedad.

Encuentran sin vida en Bruselas a un vecino de Sarria al que se había perdido la pista en enero

Un vecino de Sarria de 55 años, José Ramón Arias Trigo, ha sido encontrado sin vida dentro de un coche en un aeropuerto de Bruselas, donde podría llevar fallecido varios meses, según sus familiares, quienes buscan la forma de poder repatriar el cadáver.

Orixe do Campo: picoteo creativo con sello gallego

EL ORIXE do Campo, situado en el local del histórico Costa Brava en la Praza do Campo lucense, funciona como un gastrobar, no como un restaurante tradicional. Sus platos responden a una cocina de autor hecha con materias primas de primera calidad y de temporada, todo ello a un precio asequible.

Un vehículo se empotra contra un puesto del mercado de Burela

Un vehículo que había quedado estacionado en la zona de Torrentes de Burela, donde este viernes por la mañana se celebra el mercado, de desplazó hasta alcanzar un puesto de ropa, sin que haya que lamentar heridos.

La excavadora que tiró la ciudad deportiva del Real Madrid ya ataca O Garañón

La megaexcadadora que tiró la ciudad deportiva del Real Madrid empezó este jueves a hacer morder el polvo a la mole de O Garañón. La máquina, con un brazo de 41 metros de alto, aborda una demolición que se prevé que esté concluida a principios de julio, cuando el Concello empezará ya acondicionar el solar para volver a su estado original unos terrenos que en el futuro se convertirán en zona verde.