Estas son las noticias más vistas este lunes en El Progreso

Un lucense se inscribe en el Rally San Froilán con un coche embargado y se lo precintan

Una patrulla del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local de Lugo precintó el fin de semana un vehículo que participaba en el Rally San Froilán a pesar de que tenía en vigor una orden de búsqueda, captura y depósito por embargo.

Una conductora triplica la tasa de alcohol tras colisionar contra cinco coches y volcar

Una conductora, que triplicó la tasa en la prueba de alcoholemia, resultó herida leve tras colisionar contra cinco vehículos estacionados en la vía pública y volcar en medio de la calzada. El siniestro se registró sobre las cuatro y media de la tarde del viernes, cuando un equipo de Atestados se desplazó hasta la Ronda das Fontiñas porque se había producido un accidente de circulación.

Aparca en una plaza de discapacitados de Lugo con una tarjeta falsificada de forma burda

Agentes de la Policía Local de Lugo denunciaron a un conductor que estacionó en una plaza para discapacitados con una tarjeta que había sido falsificada de forma totalmente burda, ya que era una fotocopia manipulada, igual por las dos caras.

El Concello volverá a cobrar por las terrazas y dice que serán las más baratas de Galicia

El Ayuntamiento de Lugo volverá a cobrar a los hosteleros por las terrazas a partir del año que viene, tras dos años de exenciones por el covid. La tasa se recupera, pero será la más baja de Galicia, defendió el gobierno, que detalló que el precio de las consideradas de primera categoría será de 30,84 euros al año por metro cuadrado, frente a los 47,6 de Ourense o los 43,27 euros de Santiago.

La familia del desaparecido en Carballedo: "Ya no nos quedan piedras por mover"

Han pasado ya tres semanas desde que se perdió el rastro de José Luis González, un septuagenario de Carballedo que salió el pasado 26 de septiembre por la mañana con las ovejas y no ha vuelto a casa. Su familia no ha parado de buscarlo, con ayuda de vecinos y autoridades, pero en este tiempo no se ha encontrado pista alguna acerca de su paradero.