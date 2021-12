Estas son las noticias más vistas este jueves en Lugo

No era Fin de Año, no hubo ni uvas ni cotillones, pero el espíritu era claramente de Nochevieja. Desde última hora de la tarde decenas de jóvenes tomaron las calles con toda la intención de despedir 2021 como si fuera día 31 y a pesar de las restricciones de la Xunta, sabedores de que en Nochevieja no abrirían los pubs.

Todos los ingresados por covid en el área sanitaria de Lugo están infectados con la variante delta, todavía dominante aunque camino de dejar de serlo, y ninguno por la ómicron, que pronto se impondrá a su predecesora.

Un vecino del municipio de Carballedo perdió la vida este jueves por la mañana tras perder el control del vehículo que conducía, en concreto un cuadriciclo, salirse de la carretera y acabar en un riachuelo. El suceso tuvo lugar entre O Alto das Lamas, donde residía el fallecido, y el lugar de A Tolda.

A Pousada Campa da Braña, que roza o ceo máis alto da provincia no municipio de Cervantes, está en venda. A que foi a primeira casa de turismo rural da comarca dos Ancares pódese comprar hoxe por un prezo de 280.000 euros. Albergue para 36 persoas, nove habitacións, un gran comedor presidido por unha cheminea, bar, cociña, dúas vivendas, terreos, garaxe... e unha herdanza, a de Pedro Sánchez Arévalo, que canda a que foi a súa muller, María Dolores Ramos (Mariló), compraron e rehabilitaron estas instalacións hai 28 anos.

Adiós a seis históricos de Tablicia

La desaparecida Tablicia, que fue un símbolo del tejido empresarial de Lugo, comenzaba a funcionar a mediados de 1978. Unos meses antes, en octubre, se incorporaba a su montaje José María Río Vázquez, un joven de Pedrafita (Guitiriz) que se acababa de licenciar del servicio militar, que cumplió en el campamento de Parga. Cuando la maderera de Nadela inició su actividad ya se quedó a trabajar en ella. Casi siempre estuvo en la línea de producción de melamina.