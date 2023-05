Estas son las noticias más vistas este domingo en El Progreso

¿Por qué no hay personal en el cementerio?

El cementerio de San Froilán ha llegado a una situación límite por falta de personal y ha llevado a su responsable política, la nacionalista Cristina López, a reconocer el viernes que no había garantías de que la próxima semana se puedan celebrar entierros, algo de lo que responsabilizaba al socio de gobierno, responsable de recursos humanos.

Besteiro: "Non lle gardo rancor a ninguén, nin á xuíza nin a Candia"

José Ramón Gómez Besteiro, agora delegado do Goberno, racha o seu silencio despois de sete anos nos que asegura que "nin moveu os fíos" do PSdeG na sombra nin viviu "con ansiedade" o momento de volver á política. Está "contento" na Delegación, non se molla con ser candidato á Xunta e deixa algún recado para quen queira oílo.

Les sobran los motivos para celebrar el Día de la Madre. Tienen hijos biológicos y otros que no han parido. Son madres de acogida, porque ellas quieren, en todos los sentidos de la palabra.