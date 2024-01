Estas son las noticias más leídas este viernes en El Progreso

El abogado de la macrodemanda por la fiesta de Nochevieja solo cobrará si gana

Piroscia informó por mail a los 900 inscritos de que cubrirá gastos con un tercio de lo obtenido o con nada si se pierde. El letrado estudia la fórmula para presentar un caso de un volumen nunca visto en Lugo, por lo que podría trocearlo.

"Pasé pánico. Yo crecí sin padre y no quería dejar igual a mis hijos"

El joven fue arropado por toda su familia tras un suceso del que tardará mucho en reponerse. "No me hice el héroe; solo supliqué que no me hiciesen daño", dijo.

Un vehículo pierde un bidón de pintura que salpica a varios viandantes y se da a la fuga

La Policía Local de Lugo abrió una investigación tras el incidente y localizó al conductor, que fue denunciado.

La Guardia Civil busca en Rábade a un vecino desaparecido desde el día 31

Fue visto en algunos bares de la zona en la jornada de fin de año con un amigo y no se volvió a saber de él.

A Montaña recibe a los Reyes Magos con la primera nevada del año

Las zonas altas de Lugo y Ourense estarán en alerta amarilla hasta, al menos, las 9.00 horas del sábado.

Dos corazones divididos

Los lucenses David y Andrés Rodríguez, padre e hijo, son socios del CD Lugo y del Atlético. Bajarán este sábado al Ángel Carro para vivir el partido de la Copa con sentimientos enfrentados.