Estas son las noticias más leídas este viernes en El Progreso

Entran en concurso cuatro sociedades de un conocido hostelero lucense

Las sociedades afectadas son La Quinta Caseta, Lenda do Quercus, Finca Lombas Ordax y As Lombas do Miño, todas ellas limitadas

Un paciente agrede a un médico en Urgencias del Hula y causa destrozos

Golpeó al facultativo cuando le comunicó que no se le iban a facilitar más pastillas de las que ya tiene prescritas. Fueron necesarias cinco personas del equipo de seguridad del hospital para retener al agresor, una persona ya conocida en el hospital lucense por su carácter problemático

El TSXG confirma la condena de prisión permanente revisable impuesta a Ana Sandamil

El alto tribunal gallego ve "innegable" que "dio muerte a su hija" Desirée "actuando con alevosía" ► Descarta que la recurrente tuviese afectadas sus facultades mentales

La ración de pulpo en las casetas del San Froilán podría rondar los 15 euros

Está en 12 euros desde 2018, un precio que ya solo se ve en ferias donde los pulpeiros no suelen pagar por instalarse. El incremento tendría que ser aprobado por la comisión de fiestas

Vilalba se engalana para celebrar el patrón

La capital chairega festejó el día de San Ramón por todo lo alto, con misa, procesión multitudinaria, música y propuestas deportivas

La taberna que soñó don Álvaro

La Casa Museo de Cunqueiro en Mondoñedo acoge la Taberna de Galiana, cuyo nombre ya sugiere una cocina de inspiración cunqueiriana