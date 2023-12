Estas son las noticias más leídas este sábado en El Progreso

0-1. Tabuaço y Ledesma logran un triunfo clave para el Lugo en Sestao

El guardameta portugués evitó lo que pudo ser una goleada del Sestao River en los primeros 45 minutos. El Lugo reaccionó tras el paso por vestuarios y un cabezazo de Ledesma a la hora de juego le mantiene invicto a domicilio.

Muere Concha Velasco a los 84 años

La actriz, cantante y presentadora, que gozaba del respeto de la profesión y del cariño del público, ha recibido un multitudinario adiós en el Teatro La Latina.

El mercado navideño regresa a la Praza Maior con 20 casetas

Empezará a funcionar el día 6 de diciembre y contará con la presencia del señor y señora Claus y un emisario de los Reyes.

Dzanan Musa: "Lugo y el Breogán son mi familia"

El jugador del Real Madrid, que el domingo se mide al equipo lucense, dice que para él siempre es un partido "especial".

Cierra el parque de bomberos de Vilalba al trasladar efectivos al de Barreiros

El consorcio, que achaca la situación a la "irresponsabilidade dos propios traballadores", optó por recolocar a los dos operativos disponibles al no cumplirse los servicios mínimos decretados y no lograr cubrir la baja de la persona que no acudió para realizar su turno.