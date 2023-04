Estas son las noticias más leídas este miércoles en El Progreso

Un arrestado de Viveiro en una redada antidroga con nueve apresados

Testigos relatan que una docena de vehículos de la Guardia Civil se presentaron en plena madrugada en el centro urbano de la ciudad del Landro ►Se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios en Lugo y Pontevedra

Entran en la cárcel de Bonxe los tres condenados por abusar de una niña en Baleira

El matrimonio condenado efectuó su ingreso en el centro penitenciario durante el mediodía de este miércoles, mientras que el tercero –hermano y cuñado de la pareja– lo hizo ya por la tarde

Investigado por vender motosierras falsificadas por aldeas de Vilalba

Algunos propietarios comprobaron que el producto no se correspondía con los modelos originales de la firma

El ciclo de once años en el fútbol profesional no conllevó que el Lugo tuviera patrimonio propio. El Ángel Carro no tuvo una reforma estructural y la Academia nunca se llevó a cabo

Los ganaderos de carne harán una segunda tractorada la próxima semana en Lugo

Santiago Rego precisó que, a falta de concretar el día exacto, en principio la asociación baraja el próximo jueves