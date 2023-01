Estas son las noticias más leídas este miércoles en El Progreso

Un conductor colisiona con varios vehículos en la N-6 y cuadruplica la tasa de alcohol

El hombre, de 60 años y vecino de Lugo, resultó ileso, pero los agentes de Tráfico solicitaron una ambulancia para que lo trasladase al Hula debido a su elevado estado de embriaguez

Fallece a los 57 años el lucense Manuel Ángel Mato Vázquez

Retirado de la Guardia Civil tras sufrir un accidente, se volcó en la defensa de los derechos de sus compañeros desde la AUGC

Auxilian a una mujer que se lanzaba a los coches y quiso autolesionarse con una tijera

La Policía Local la retiró de la calzada y comprobó que se encontraba ebria, por lo que solicitó una ambulancia para trasladarla al Hula. Los agentes ayudaron a otra chica que lloraba "desesperada" en una rotonda porque no encontraba trabajo

Hallan en buen estado a la yegua desaparecida en Lugo y cuyo dueño denunció su robo

Su propietario sospecha que los ladrones la dejaron libre al ver la repercusión mediática y en redes sociales del caso

Rábade despide o seu particular Bernabéu

Moitos seguidores do Real Madrid fixeron do bar Cruz o punto de encontro no que alentar aos brancos. Tras 27 anos con Ángeles Díaz e Antonio Cruz á fronte, agora tocoulle dicir adeus

Jesús Piñeiro: "Como boina verde aprendí valores que sigo aplicando en la Policía Local"

El intendente jefe del cuerpo recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, que concede Defensa, por su apoyo y admiración al Ejército, en el que pasó dos años