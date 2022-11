Estas son las noticias más leídas este miércoles en El Progreso

Cierran la autoescuela de Foz que empleaba un dispositivo para aprobar exámenes

El centro, que ha sido multado con 6.000 euros por emplear este truco, permanecerá clausurada dos meses.

Herida grave una mujer en un accidente entre un coche y un camión en la N-540

Los dos vehículos circulaban en sentido opuesto y colisionaron en las inmediaciones del Monte Segade. La conductora del turismo fue evacuada al Hula y el camionero sufrió lesiones leves.

Drogas, navajas y miedo en Yáñez Rebolo

Vecinos de esta céntrica calle de la ciudad de Lugo viven en un clima de terror por la violencia asociada a la okupación de varias viviendas ▶ Algunos residentes inician una lucha para recuperar la convivencia bajo amenazas de muerte que cambiaron sus vidas

Dolor en A Ponte por el fallecimiento de un vecino del barrio en un naufragio en A Mariña

Manuel Prado Vázquez perdió la vida al volcar la lancha en la que pescaba con su hermano en Estaca de Bares. El fallecido, de 49 años, era una persona muy apreciada y querida en el barrio.

Afronta tres años por estafar 15.000 euros a dos ganaderos y dice que el engañado fue él

Afirma que no pagó los animales porque no le entregaron las cartas genealógicas que necesitaba. "Me dieron largas durante años", apuntó.