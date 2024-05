Estas son las noticias más leídas este martes en El Progreso

Dos heridos al estrellarse una avioneta en el aeródromo de Monforte

Los ocupantes de la nave eran dos asturianos que pertenecían a una asociación que estaba de visita en el municipio

No 1980, Xosé Luís Fernández Rivera comezou a traballar como veterinario do rural en Xove e segue moi apegado hoxe ao mundo da carne en Lourenzá-Mondoñedo. Daquela eran economías familiares moi diversificadas as que atendía e hoxe a traxectoria profesional segue unida ao trato persoal coa xente

"Vin o camión facer 'tixeira' e que viña cara a min e acelerei"

Los ocupantes de dos turismos que sufrieron daños por el impacto de las biondas de la A-8 en el accidente entre un coche y un camión en Vilalba cuentan el susto que pasaron: "Nacimos, feliz cumpleaños a los cuatro"

Abre la única gasolinera en un tramo de casi 200 kilómetros de la A-8

Se trata de una estación de servicio con restaurante, tienda, puntos de recarga para vehículos eléctricos y aparcamiento que se encuentra en el municipio asturiano de El Franco

Los ingresados con covid en el Hula ya rozan los 50 y se aumentan las precauciones

Geriatría empezó a detectar los primeros casos en las residencias de mayores hace tres semanas y se han multiplicado desde entonces. El área registró dos fallecimientos de pacientes a los que la infección complicó su patología de base

Cambios en el Río Breogán: nuevos roles para Tito Díaz y Salva Arco

Carmen Lence hizo balance de la temporada del CB Breogán