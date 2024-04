Estas son las noticias más leídas este lunes en El Progreso

El conductor del coche en el que murieron cuatro jóvenes en Xove aún no prestó declaración

Este lunes, 1 de abril, se cumple un año del trágico accidente en el que perdieron la vida cuatro jóvenes que viajaban en el mismo coche en Xove junto a otros dos. Tras este tiempo, uno de los dos supervivientes todavía no ha podido prestar declaración sobre lo ocurrido.

Le prende fuego a la basura en Lugo porque tenía frío mientras esperaba al bus

En la madrugada del pasado sábado una patrulla de la Policía Local de Lugo identificó a una persona que estaba quemando basura que había sacado de un contenedor en la Rúa Dinán. El infractor les explicó a los agentes que lo hizo para calentarse mientras esperaba a un autobús porque tenía frío.

Un violento ataque a una cajera en un súper se salda con 540 euros de multa

Atacó con mucha violencia a la cajera de un supermercado de Lugo y fue condenada a pagar únicamente una multa de 540 euros como autora de un delito leve de lesiones. El juzgado de Instrucción número 2 de Lugo le impuso además el abono de una indemnización de 525 euros a la víctima por las heridas que le provocó.

El Cupón Fin de Semana deja un premio de 20.000 euros en Cospeito

El Cupón Fin de Semana de la Once dejó en Cospeito un premio de 20.000 euros en el sorteo que se realizó el pasado sábado, 30 de marzo. El vendedor Manuel Rodríguez Gil fue el encargado de repartir la suerte en la comarca chairega en su ruta de venta, que incluye las localidades cospeitesas de Feira do Monte y Muimenta, pero también las de Castro de Rei, A Pastoriza y Bretoña.

Todo lo que debes saber sobre la campaña de la renta de 2023, que arranca este miércoles

La campaña de la renta de 2023 arranca el próximo miércoles 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, con la reducción de tributación para rentas bajas del trabajo y la subida para rentas altas de capital como grandes novedades.