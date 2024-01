Estas son las noticias más leídas este lunes en El Progreso

Nueva quedada en As Termas: 350 participantes y una persecución a 135 km/h

La Policía Local desplegó un dispositivo especial que dejó varias denuncias, algunas por la realización de derrapes y trompos

La Cruz Roja confirma el inicio de la adicción al fentanilo en el área sanitaria de Lugo

Fuentes de la entidad informan de que atienden un caso al conselleiro de Sanidade, de visita al centro de San Eufrasio. El presidente de la asociación, Luis Abelleira, reveló que tienen un paciente por uso de nuevas tecnologías

El parricida de Guntín ingresa en prisión tras negarse a declarar al no verse capacitado

Carlos Vázquez Varela se acogió a su derecho a no declarar, por su estado mental de riesgo ► El acusado cuenta con el apoyo de su familia, según subrayan las abogadas de la defensa

El PP presenta una lista renovada con Candia a la cabeza y en la que solo repiten seis personas

Trece nombres se incorporan a la candidatura de los populares lucenses a las elecciones autonómicas

Persigue a un motorista drogado y sin carné que iba en dirección contraria y chocó con ella

La conductora logró retenerlo hasta la llegada de la Policía Local ► El hombre trató de huir tras provocar el accidente en la calle Cidade de Vigo

Miguel Fernández: "Estou orgulloso e satisfeito e vou estar a morte coa nova alcaldesa"

Non será alcalde de Lugo, posto ao que aspiraba e que consideraba que lle correspondía como segundo da lista do PSOE. Será deputado de Vías e Obras no goberno da Deputación e di que está satisfeito. Tamén agradecido polo apoio que recibiu no pulso con Paula Alvarellos