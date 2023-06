Estas son las noticias más leídas este lunes en El Progreso

"Salí de noche por vinos y a correr por la mañana y Lugo es preciosa"

Jácome plasma en el libro de honor su deseo de que las comunicaciones con Ourense mejoren y explica el "momento de incertidumbre" que vive en su fe

Acaba herido y denunciado tras ser atacado por su perro de raza peligrosa, que no tenía licencia

El animal, un Staffordshire terrier, atacó a su dueño cuando lo paseaba cerca del cementerio. El hombre fue trasladado a un centro médico y lo sancionaron porque el can no tenía licencia municipal, no estaba registrado y no llevaba bozal

Un centenario en buena forma

Luis Barreira Vilaboa, vecino de Fonte dos Ranchos y que sale a diario a pasear, cumplió 100 años rodeado de su familia

Un detenido tras el vuelco en Lugo en el que el conductor iba bebido

El arrestado por enfrentarse a los agentes es un amigo de una mujer que viajaba en el coche ► El conductor dio positivo