Estas son las noticias más leídas este jueves en El Progreso

La familia de Castroverde que acusó a una auxiliar del SAF de hurto halló el dinero en casa

Desde el sindicato lamentan la "indefensión das auxiliares do SAF" ante casos como este, que suponen un goteo constante en toda Galicia

"La cervecería Internacional reabrirá como hace 10 años cuando trabajé en ella"

Brama Djau Cande reabrirá el próximo día 5 de abril la cervecería Internacional, en el barrio de Recatelo

Ramos: "Los daños pueden pasar del millón y esto afecta a doce familias"

"Hoy me tocó a mí, a ver quién es el siguiente", dice el dueño de Sidegal del estado de O Ceao. "Los seguros no cubren a los desguaces ni a las firmas de reciclaje. Es injusto y el Gobierno no hace nada. Son todo pérdidas mías", explica el empresario

La nieve condiciona el tráfico y atrae a numerosos turistas a la montaña de Lugo

Importantes retenciones en la A-6, donde la DGT recomienda circular con precaución ► Pedrafita do Cebreiro volvió a convertirse en epicentro del ocio blanco

El ingeniero que diseñó el puente de los Santos descarta un suceso como el de Baltimore

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos apunta varios motivos como el escaso calado que haría los barcos encallasen en la arena o incluso el refuerzo que él colocó en el encepado de las pilastras y que garantiza su seguridad