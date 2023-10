Estas son las noticias más leídas este jueves en El Progreso

Nace Love Lugo, un local LGTBI pero abierto a todo el mundo

El pub situado en la Rúa Nova abrirá sus puertas este miércoles. Se podrá cenar a la vez que se ve un show de drags. Se autodefine como heterofriendly y busca compensar la falta de locales para ese público.

Jaime Veiga: "Cando me retire quero facer grandes festas con Bustamante e Civera"

O empresario dedícase agora en "exclusiva" aos tres restaurantes que posúe en Barcelona mentres lle ronda na cabeza abrir un novo en Madrid. No nome dos locais honra a súa familia e as súas raíces en Lampazas, a pequena aldea que hai anos puxo no mapa con grandes concertos, que pensa retomar en 2027.

Un herido leve en un siniestro entre un furgón y un camión que causó retenciones en la A-6

El accidente ocurrió en el término municipal de Baralla.

Un boleto con seis aciertos de la Bonoloto deja casi un millón de euros en Castro de Rei

El billete, de primera categoría y dotado con 980.000 euros, fue sellado en la librería Maduca, cuya responsable espera que el afortunado sea un cliente habitual y vecino de la zona.

Herido un repartidor tras colisionar con un turismo en Sarria

El motorista estaba realizando un pedido cuando un vehículo chocó con él en la Rúa da Liberdade.

Detenido un vecino de Chantada sorprendido cuando allanaba una casa en Coles

Los vecinos sorprendieron al chantadés cuando intentaba acceder a una vivienda situada junto a la N-525.