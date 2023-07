Estas son las noticias más leídas este jueves en El Progreso

Investigada una asesora fiscal por estafas que superan el millón de euros en Lugo

Una decena de afectados han iniciado procesos penales y civiles contra la mujer, que les ofrecía altos intereses por los préstamos ► Se trata en su mayor parte de clientes y personas de confianza, alguna de las cuales le llegó a dar cerca de medio millón de euros

Cuatro heridos, uno muy grave, al precipitarse al vacío en Sanxenxo tras desprenderse una barandilla

El suceso se produjo en la madrugada de este jueves durante un botellón en un piso

A sarriá María López e o paradelense Alfonso Bergantiños celebraron o seu casamento no hotel Alfonso IX, o lugar no que se dixeran adeus hai trinta anos, co fin de "pechar o círculo" e desfrutar dun día de verán tinguido de negro e a ritmo de rock and roll

As Pontes registra nuevos hurtos de dinero y joyas en dos de sus templos

El párroco valora las pérdidas en la iglesia y en la capilla del Carmen en "más de 5.000 euros"

Echan de casa a una mujer en Vilalba y se quedan con 20.000 euros de su alquiler

Un hombre tenía alquilada su vivienda hasta 2027, pero al fallecer, madre e hija aprovecharon para desahuciar a la inquilina y quedarse con lo que había adelantado