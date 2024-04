Estas son las noticias más leídas este jueves en El Progreso

Trasladado al Hula un hombre tras recibir una paliza en una lavandería

La víctima discutió en la calle con el agresor, al que ya conocía, e intentó refugiarse en el establecimiento, sito en Lamas de Prado

Diez años de crecimiento a base de leña

Forestal RUA SL inició su actividad con solo 12.000 euros y la ilusión de sus dos socios. Una década después esta empresa factura unos 4 millones de euros al año y da empleo a 20 personas

Un accidente múltiple provoca retenciones kilométricas en la A-6 en Lugo

Dos personas resultaron heridas en el incidente, en el que se vieron implicados tres coches y un camión

Revilla: "Mucha gente está en política porque no vale para otra cosa"

"Ahora no hay rivales, hay enemigos", dice el líder cántabro en Encontros en El Progreso para advertir del riesgo de la actual crispación ▶ "Lo primero que hay que pedir a un dirigente es que no sea corrupto; lo segundo que no sea tonto a poder ser", dice el popular dirigente

Extinguido en A Fonsagrada un incendio tras calcinar 65 hectáreas

El fuego, declarado en la noche del miércoles en la parroquia de Pacios, ha afectado a una zona próxima al núcleo de Brañas

Un "negocio 360" creado de cero

Jesús Ramudo e Esther Ardao celebran o trinta aniversario do restaurante A Nova Ruta, un dos locais de banquetes máis lonxevos de Vilalba, para o que contan con relevo "garantizado"