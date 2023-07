Estas son las noticias más leídas este domingo en El Progreso

La URSS cartografió la ciudad de Lugo en los 70, en plena guerra fría

El Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya conserva un mapa del Ejército rojo fechado en 1976 con las indicaciones en ruso. Se trata de un trabajo realizado con imágenes de satélite y datos recogidos sobre el terreno y descripciones bastante precisas.

Cristina Balseiro: "La idea de montar Bico Praia viene de los paseos con mi amiga Elena"

El nuevo chiringuito en la playa focense de Llas abrirá de doce a doce y tendrá música en directo, fiestas, cócteles y mucha diversión.

Arde un palangrero burelés en el Gran Sol y logran rescatar a sus quince tripulantes

Los marineros del Nuevo San Juan fueron salvados por el pesquero vigués Nuevo Confurco, que los trasladó al puerto irlandés de Castletownbere.

Lara Méndez: "Se a Xunta lle ve tantos problemas ás piscinas, por que deu permiso no seu día?"

A socialista inicia o seu terceiro mandato á fronte do Concello de Lugo con retos complicados sobre a mesa, como facer unha zona de baño no río, completar a peonalización do casco histórico e axustar os gastos e ingresos municipais, pero cre firmemente neles e non dá un paso atrás a pesar dos obstáculos e das críticas.

El Hula obtiene la certificación CAT en transfusión de sangre y terapia celular

Acredita que Hematología cumple los estándares de calidad más exigentes en el manejo de las 9.800 unidades de hematíes, 1.000 de plaquetas y 500 de plasma que se usan en un año.