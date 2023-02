Estas son las noticias más leídas este domingo en El Progreso

El padre al que le querían quitar a sus hijos por tener "estrés" gana la batalla judicial a la Xunta

Tras trece años de lucha judicial, la Audiencia Provincial de Lugo concluye que los menores no estuvieron nunca en riesgo y acusa a la Administración de "no justificar" el supuesto desamparo

Seis violadores en serie sembraron el pánico en Lugo en los últimos años

La ley del solo sí es sí y la anulación de la doctrina Parot, en el año 2013, dejaron libres a varios de los depredadores sexuales más peligrosos de la provincia



Orozco: "Creo que es muy posible que siga este gobierno tras las elecciones porque el PP no es creíble"

La política lo abandonó, él todavía piensa que de mala manera, pero él no abandona la política. No puede, no está en su naturaleza. La distancia de los años no ha cambiado la visión de José López Orozco, pero sí su perspectiva: de animal político a analista político