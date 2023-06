Estos son los conciertos del 'Muralleando 2023'

El Ayuntamiento de Lugo ha presentado este lunes la cuarta edición del ciclo de conciertos 'Muralleando', que abrirá de nuevo la Praza da Mosqueira -el único lugar de la ciudad donde todavía puede verse un segundo nivel defensivo de la Muralla romana-, a las agrupaciones musicales de Lugo, con un total de veinte actuaciones gratuitas, que tendrán lugar los viernes y sábados, entre el 30 de junio y el 2 de septiembre.

Este ciclo de conciertos, que comenzarán todos a partir de las 20:30 horas, fue presentado esta mañana por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, y la edila de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro.

Ferreiro recordó que "los conciertos del Muralleando aparecieron justo después del confinamiento, en el año 2020, para animar con música el paseo de los vecinos de Lugo y para ayudar al sector de la cultura, dado que la pandemia había obligado a suspender muchos eventos y el sector lo estaba pasando mal".

Sin embargo, ahora, dijo Ferreiro, "el Muralleando es ya una cita consolidada en el calendario de actividades culturales del verano, dado que es un punto de encuentro para las agrupaciones locales y mantiene el protagonismo de la Muralla y de la nueva plaza como uno de los espacios más importantes de la programación cultural de la ciudad".

En esta cuarta edición está prevista la participación de Filophóbicas, Nebra, Beelator, Mr Hattaway, Banda Filharmónica, Voces Violetas, The Wireless, Verter GZ, El Último Burro, Haenselus, Rachel and the Blue Batons, Kali la Negra, Foolans, Beach Avenue e Jade4, Airiños da Frega, Por Mi Swing, Madame Rachel, Perguizán, Caivanca, De Lope y Holy Damn.

Programación Muralleando 2023

Xuño: 30 – Filophóbicas.

Xullo: 1 – Nebra, 7 - Beelator, 8 – Mr Hattaway, 14 – Banda Filharmónica, 15 – Voces Violetas, 21 – The Wireless, 22 – Verter GZ, 28 – El Último Burro, 29 – Haenselus.

Agosto: 5 – Rachel and the Blue Batons, 6 – Kali la Negra, 12 – Foolans, Beach Avenue e Jade4, 13 – Airiños da Frega, 19 – Por Mi Swing, 20 – Madame Rachel, 26 – Berguizán, 27 – Caivanca.

Setembro: 1 – De Lope, 2 – Holy Damn.