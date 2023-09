Somos Teatro, bendita locura

En 1987, el auditorio Gustavo Freire acogía cuatro representaciones de una comedia titulada A carreira do Manuel, una obra escrita diez años antes Xesús Antón Fraga y Manuel Lence Buide y recuperada para la ocasión por la Compañía Ética de Espectáculos y Otras Hierbas, un grupo de teatro aficionado surgido del Instituto Politécnico.

Dos de los protagonistas eran Raúl Rocha y Coco Iglesias. Desde entonces, por la cabeza de ambos seguía sobrevolando la idea loca de volver a representarla, aunque como suele pasar con todas las ideas locas nunca acababa de encontrar dónde aterrizar. "Hasta que en marzo pasado", recuerda, Coco Iglesias, "a Raúl se le ocurrió hacerla para recaudar fondos para una asociación benéfica. Y de inmediato nos surgió Somos Unidos contra el Cáncer".

Al día siguiente contactaron con la directiva y dos días después tenían local de ensayo, fecha de estreno y un tercer actor, José Manuel Vázquez, presidente de la misma asociación. La locura había tomado cuerpo, ya no había marcha atrás.

"Implicar a otros, hasta nueve actores y todos los colaboradores", explica Raúl Rocha, "fue muy fácil: un loco siempre conoce a otros locos. En cuanto se lo proponías, aceptaban. Y más siendo para algo benéfico".

El resultado podrá verse en el mismo escenario, el Gustavo Freire, el 17 de noviembre, cuando se cumplen cinco años de la muerte del alma máter de esta asociación contra el cáncer, Míriam Vázquez. El nombre del grupo se ha reconvertido a Compañía Somos.

Una de las locas artífices de esta resurrección, Coco Iglesias, tiene claro que los objetivos son "pasarlo bien, disfrutar, que la gente se entretenga y, sobre todo, recaudar mucho dinero para Somos". Pero eso no evita que también defiendan artísticamente su aventura. "El guión es muy bueno. Toca un poco todos los temas: la Iglesia, la falta de respeto a las mujeres... Hoy se llevan de otra manera a escena, no somos tan políticamente correctos", reconoce el protagonista, Rocha. No obstante, el trabajo de actualización ha sido mínimo y en base a improvisaciones de los propios actores. "Creo que podemos hacer una comedia de nuestro tiempo", opina.

La historia original sitúa a una familia gallega en una aldea a finales de los años 70 del pasado siglo. Sucede en medio de un cambio social en el país, una transición, que se deja ver cuando Manuel se va a estudiar a Santiago y descubre un mundo nuevo, la realidad.

Pronto, a finales de mes, saldrán a la venta las entradas, a 10 euros, aunque para quienes no puedan ir o quieran aportar menos habrá una fila cero. Y, si funciona bien, amenazan con gira.