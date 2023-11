"Somos un matrimonio polígamo pero sin sexo"

LLEGÓ a Los Secretos sin pensar que iba a pasarse más de media vida en esta mítica banda de pop-rock surgida en La Movida madrileña. Esta noche, casi 40 años después, Ramón Arroyo Díez de Tortosa y el resto de sus compañeros del grupo tocarán en Lugo. Será a las nueve y media, en el Auditorio. La entrada se puede adquirir en ataquilla.com a partir de 32 euros.

Es usted vasco ¿no?

Crecí en San Sebastián. Mi padre era de Madrid y mi abuela, vasca, pero con ascendencia catalana y granadina. ¡Me falta solo la vena gallega! Pero, como ves, tengo genes de todos los lados. ¡Por eso no soy nacionalista! Me encanta que haya esas mezclas en España.

Es usted uno de los integrantes más veteranos de Los Secretos y, sin embargo, para muchos la imagen del grupo sigue siendo la del cantante, Álvaro Urquijo. ¿Es cierto que los músicos suelen estar siempre en un segundo plano?

Llevo 37 años en Los Secretos. Antes, ellos habían grabado tres discos, entre 1980 y 1983, pero la compañía les dijo que la música que hacían no estaba de moda porque primaba la música electrónica. Desde el principio, nos repartimos la promoción entre yo, Álvaro y Jesús, el teclista. Aquellos primeros años, tocábamos en la tele, cuando se hacían programas de música (ahora solo hay concursos). Pero es normal que Álvaro sea más conocido. Como dicen los americanos, él es el ‘frontman’ (el que da la cara y el que habla entre canción y canción), aunque lo importante es tener buenas canciones, con buena letra y buena melodía. Aparte de esto, los músicos le dan personalidad al grupo. En eso se diferencia una banda de un cantante solista. Un intérprete solista destaca por su voz y se rodea de músicos para acompañarlo. En un grupo, todos consiguen un sonido propio y esa es la diferencia.

¿Hubo evolución estos años?

A nivel de instrumentación y difusión, cambió todo mucho en estas cuatro décadas. Atravesamos crisis, desgracias personales... Se murió Enrique, cantante y hermano de Álvaro, y Canito, un batería. Pero tenemos la suerte de seguir ahí porque tenemos un público fiel y nuestras canciones sobrevivieron al tiempo.

¿Todavía se nota la huella que dejó Enrique Urquijo en el grupo?

Nos dejó un gran legado y el pobre no está disfrutando de esto. Deben de ser Los Secretos uno de los pocos grupos que sobrevivió a La Movida madrileña... No diría que es el único pero sí somos de los pocos que sobrevivimos. La Movida no era un movimiento organizado ni una corriente única. Aglutinaba a grupos de muchos estilos que surgieron a la vez.

Coinciden, en sus conciertos, abuelos, padres e hijos. ¿Cuál es la fórmula de Los Secretos para sobrevivir a tantas generaciones?

Me acuerdo una vez que vinieron una abuela, una madre y una hija a que les firmásemos un CD. Ahora eso ya es menos frecuente porque la gente prefiere que te hagas una foto con ellos por el móvil. La fórmula no la sabe nadie. No esperábamos vivir de esto todo este tiempo. Lo que perduran, al final, son las canciones como también perduran en mí canciones de mis abuelos (boleros, tangos o coplas). Lo importante es que queden en la memoria colectiva. Hay muchos jóvenes que no conocen nuestro grupo pero sí las canciones.

¿Cómo se puede sobrevivir tanto tiempo —37 años— en un grupo?

Nos une un amor común a la música. Todos nos conocemos bien y nos llevamos bien. Es como un matrimonio polígamo y sin sexo. Hay grupos que murieron de éxito, cuando estaban arriba del todo. Lo que es bastante incomprensible por tanto que luchas para llegar a tener una estabilidad.

Tiene usted fama de serio y de callado por los fans. ¿Eso es así?

Cuando toco, estoy concentrado pero la gente me ve como serio. Mi sobrino, cuando era pequeño, le preguntaba a mi hermana: "¿Por qué el tío Ramón está enfadado?". Aunque no lo parezca, yo disfruto en el escenario y reservado soy lo justo, nada más.

Esta gira, ‘Recuperando las emociones’, la hicieron para resarcirse de tantos días de encierro que hubo en la pandemia. ¿Tenían ya mono de tocar en directo?

Por supuesto. Grabamos en nuestras casas, juntamos los vídeos e hicimos canciones para entretener a la gente. Yo grabé canciones de temas que me gustan pero sí que echamos de menos el directo aunque nos llegue a hartar viajar. Son muchos kilómetros y con los años se hace cuesta arriba. Pasamos una noche en cada hotel. Eso es duro, al igual que los ensayos y las horas de preparación de un disco. Es trabajo que la gente no ve.

De todas las canciones del grupo ¿con cuál se quedaría?

Esa pregunta es como cuando te dicen a qué hijo quieres más... Le tengo mucho cariño a ‘Beber hasta perder el control’ porque me llamó Enrique para que grabase una guitarra en la maqueta. Sería una canción que, traducida al inglés, tendría mucho éxito en Estados Unidos porque es muy country. ‘A tu lado’, también de Enrique, también es otra gran canción en la que hay mucha cohesión entre la melodía y la letra, que es fantástica. Nos acusan de tristones y esta canción es optimista. Ahora es nuestro tema más escuchado.

Hubo canciones de Los Secretos que también fueron interpretadas por Joaquín Sabina, como ‘Y nos dieron las diez’ o ‘El bulevar de los sueños rotos’. ¿Contentos con esas versiones de temas suyos?

En ‘Y nos dieron las diez’, Joaquín le dio el principio de la canción a Enrique y ambos la acabaron de distinta manera, pero el tema es de los dos. Y en otras como ‘El bulevar de los sueños rotos’, la música es de Álvaro y la letra, de Joaquín. Son influencias mutuas. Tenemos, afortunadamente, el respeto de muchos colegas.

¿Habrá aún Los Secretos para rato?

Ganas no nos faltan y salud tenemos la suficiente. A mí me encanta ir a un buen concierto, para mí es la felicidad. ¡Me pone las pilas para la vida!