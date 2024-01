Vivir al día en Lugo: "Nosotros somos felices"

Tras besar a sus hijos en la puerta del colegio, Marta se acerca a la catedral. Pasea suavemente por la plaza de Pío XII, evitando pisar con sus tenis blancos las cruces que forman los encuentros de las losas.

Si fuesen lápidas sabría el nombre de cada difunto. Lleva 23 años pidiendo limosna, desde que se fue de casa de sus padres. No tenía prisa por marcharse de Recatelo, pero se le apareció Ángel. Viven en A Piringalla desde entonces.

Pide con discreción. "Hay muchas señoras que me conocen y que me dan dinero o me compran algo para comer", comenta. Procura no molestar al resto de viandantes que cruzan la plaza de Pío XII llevando con ellos un viento frío. Recibe entre 7 y 10 euros al día. "Algunos días llego a 15".

Hace sol, pero lleva bien acomodada una pañoleta grande porque enfermar es un lujo de la clase media. Lo único que ha heredado de ella son unas gafas de pasta con las que cubre sus ojos verdes.

Con los peregrinos hace de guía. "Me preguntan si hay que pagar para entrar en la catedral o por dónde se va a Compostela", señala mientras extiende la mano en dirección a la calle Santiago, que va descendiendo hacia el Miño.

Su marido tampoco tiene trabajo. "Lo llaman del paro para hacer cursillos y los hace. Estuvo en Protección Civil como voluntario". Él sale poco de casa. Cocina para la familia. Si Marta no llega a tiempo se acerca al colegio para recoger a los chavales o a la Cocina Económica, en las traseras del soberbio Palacio de Velarde.

Hacia la una de la tarde se convierte en un polo de atracción al que se acercan personas de todas las edades. Hay ancianos que dan golpecitos con su bastón en el suelo para marcar el ritmo mental de canciones que sonaban en las viejas romerías. Algunos jóvenes se suman a la moda de llevar la capucha izada a todas horas, como si fuesen banderas tras las que ocultar sus caras. Temen que haya seres con el alma seca que los miren con desprecio por ejercer su derecho a comer cada día.

Poco después de la una de la tarde, Marta aparece por la Praza da Soidade con un carro rojo de la compra. "Estoy muy contenta con la Cocina Económica. Llevo los cacharros y nos dan comida rica". Enumera el menú de la víspera: "Pollo al horno, arroz, pan, leche, bollos para los niños. Otras veces nos dan fruta o yogures".

Marta es feliz con Ángel. "Somos muy felices, nos entendemos bien y nuestros hijos son maravillosos".

SELFIE EN LA COCINA. Yuleida tiene 55 años, dos más que Marta. Confirma ante la puerta del restaurante benéfico que "se come divino y la atención es espectacular". Se está haciendo un selfie sonriendo para anunciar a su hijo que está a punto de lograr los documentos que la acreditan como residente en España. El día 25 de noviembre del año pasado solicitó el asilo político.

En Venezuela trabajaba como profesora de Educación Física. "Era funcionaria del Ministerio de Educación en Venezuela. Tengo 17 años dando clases", apunta con ese uso del verbo 'tener' tan suramericano. En el otoño de 2016 no pudo más. La crisis económica se volvió insoportable. Como consecuencia, se agudizó la ideológica: "Me dejaron sin sueldo por política"

Se vio forzada a marcharse porque tenía un hijo de 16 años al que no podía mantener. "Tenía una visa para emigrar a Estados Unidos, pero me la robaron. Mi hijo la conservaba, así que lo mandé para allí. Ahora tiene 23 años y trabaja en una empresa". Han pasado ocho años de largos días desde la última vez que se vieron. "Hablamos por el móvil", comenta con una sombra de pena cruzando su cara morena y alegre.

Yuleida se fue a la República Dominicana. Estuvo allí seis años. Hace uno voló a Madrid buscando la estabilidad europea. "Tenía una amiga en Vilalba, la había conocido en la República Dominicana. Me tuvo en su casa durante cuatro meses. Estuve yendo y viniendo de Vilalba a Lugo para hacer la solicitud de asilo. Después fui a A Fonsagrada hasta que una señora me levantó la voz. No me gusta que me levanten la voz", advierte recordando el tiempo en su país natal.

Una vez en la ciudad tuvo comida, cama y consejo gracias a la Cruz Roja. "Venezuela no es como España. Aquí tienes quien te ayude".

Lleva un gorro azul ajustado a la cabeza porque el clima es más fresco que en su país. Espera poder dejar de subsistir y empezar a trabajar. Vive en una habitación que tiene alquilada temporalmente. Yuleida improvisa como una asignatura que no necesita repasar. Lleva tantos años improvisando que unos días, unas semanas o unos meses hasta que encontrar a alguien que la contrate no van a provocarle angustia. Cuando lo logre podrá dejar de acudir a la una de la tarde a la Cocina Económica y volverá a tener una casa que sentirá propia.

Toni toca la guitarra en la calle Catedral. SEBAS SENANDE.

"El tabaco es bueno porque me ata para que no ande en otras cosas peores"

La sonrisa de Toni es divertida, con una picaresca marcada por la falta de varios dientes. Hace años que se sienta al sol flemático en la calle Catedral para tocar la guitarra. A sus cuarenta años tiene una melena que es como la cola de un caballo. La ordena con una gorra de cuero.

Cuando lo escucha tocando flamenco, un hombre sale de un portal y le regala una caja de cartón para que no se siente sobre la piedra fría. "Es buena gente", aprueba.

Toni es de Oviedo. Vive al lado del parque de Rosalía, con sus padres. Empieza a tocar a las doce y lo hace hasta las cinco o las seis de la tarde. A esa hora se va a cenar. Lo hace tan temprano porque es su comida del día junto al desayuno.

Llegó hace veinte años a Lugo, directamente a la prisión de Bonxe. "Llevaba una mercancía de Barcelona a Coruña, pero no era mía. Me contrató un payo, pero él no me chivó; yo tampoco me chivé de él. Le pregunté a los policías quién había sido; no por hacerle nada, sino por saberlo. Solamente me dijeron que era alguien que me había visto cargando la mercancía por la noche".

KILOGRAMOS. El porte eran cinco kilogramos de heroína, cocaína y marihuana. Eran drogas que conocía "desde los ocho años". Pasó otros catorce en la prisión. Ahora solo fuma. "El tabaco es bueno porque me ata para no andar en otras cosas peore".

"La cárcel es mala porque se pelea por un cigarro y se mata por un paquete de tabaco. Nunca tuve problema. Mis padres me daban dinero y daba cigarros a los otros presos, un cigarro no se niega a nadie. ¿Verdad?".

El auxilio paterno aliviaba la desazón de vivir encerrado. Otro privilegio era no tener compañero de celda. "Como me daban medicación, estaba yo solo en la celda. Tenía mi radiocasete y mi televisión", presume riéndose. Le gustan "el flamenco (Camarón, Paco de Lucía y Tomatito) y las películas de vaqueros". «Quería ser bandolero, poder andar a caballo libremente».