Este empresario (Vigo, 1958) lleva media vida en Calfensa. Hace 37 años se incorporaba a esta firma que tiene su sede en Santa Comba y su fábrica de carbonato cálcico en Oural.

¿Cómo ha sido este más de medio siglo de vida de la empresa?

Calfensa se funda en 1966 porque ve una oportunidad ante la demanda del campo gallego, que es muy ácido. Se crea con la intención de ser el productor y el distribuidor de la enmienda para esa necesidad. En 1983, con la llegada de Adalberto Álvarez, que era ingeniero agrónomo y profesor de la USC, comienza a tener una estructura de empresa. Creó un equipo de técnicos jóvenes, les transmitió la idea que tenía de la empresa, sobre todo de diversificar.

¿Y cómo les fue desde entonces?

Nuestro impulso fue en 2003 cuando somos concesionarios del mantenimiento de una parte de los jardines del Concello de Lugo. Ahora estamos a la espera de que se adjudique el nuevo concurso.

¿Qué supondría ese contrato?

Es muy importante. Es por cinco años, casi 19 millones de euros y se amplía la zona de actuación. En los últimos 20 años Calfensa no ha bajado nunca de una media de 75 trabajadores en plantilla. Eso nos enorgullece teniendo en cuenta las dos crisis que hubo. Si ahora somos beneficiarios del concurso de Lugo pasaríamos de 75 a 100 empleados.

"Nos enorgullece que Calfensa no ha bajado de una media de 75 trabajadores en plantilla en los últimos 20 años"

¿Han diversificado su negocio?

Tenemos tres líneas de negocio. La primera es la agricultura, en la que se impulsa mucho la mecanización en cuanto a la caliza en el campo gallego y se desarrollan líneas de investigación con el centro de Mabegondo. Calfensa es productora de semillas certificadas y de esa colaboración con Mabegondo producimos y comercializamos semillas de maíz y pratenses autóctonas. La segunda es medioambiental. Nos dedicamos a restauraciones ambientales, sobre todo mineras, a raíz de la obligación de las canteras y las pizarreras de restaurar escombreras. Hacemos también mucha hidrosiembra para la estabilización de taludes en autovías y líneas férreas. Hicimos un proyecto de I+D con la Casa Grande de Salceda y el centro de Mabegondo para depurar con plantas las aguas residuales de las explotaciones. La otra línea, y la más joven, es la jardinería y las instalaciones deportivas.

¿De cuáles se encargan?

Llevamos más de 100 campos de césped artificial y otros 50 de natural, entre ellos el Ángel Carro del CD Lugo y Riazor del Deportivo. Estamos en Ribadeo, Pol, Taboada, Guitiriz, Vilalba…

¿Es una apuesta decidida?

La de instalaciones deportivas es la línea de negocio en la que más estamos invirtiendo. El director de la sección, Moncho Losada, va a Inglaterra a formarse porque los técnicos de los campos británicos son unos maestros. Estamos importando máquinas muy específicas para cada labor y colaboramos con una multinacional para sacar un césped híbrido más adaptado a Galicia. Tratamos de que a final de cada temporada podamos levantar una capa de dos o tres centímetros de cada césped, como hacen las fresadoras en las carreteras, para airear y volver a sembrar.

¿Condiciona mucho el tiempo?

Tiene mucha influencia. Ahora estamos preparando el campo de fútbol de O Vao, del Coruxo. No lo entregamos porque no da el sol en una parte. El fútbol profesional tiene unas lámparas, pero son costosas: el CD Lugo tiene dos, el Deportivo cuatro y la Ponferradina ninguna. Con las heladas de las últimas semanas tapamos el Ángel Carro con mantas térmicas, pero el campo de rugby de As Pedreiras, que también lo hicimos, empieza a estar quemado porque no tiene lámparas ni mantas. Las instalaciones deportivas dependen del uso que se les quiera dar y del dinero para mantenerlas. Por eso triunfan los de hierba artificial, porque se les da mucho uso.

"La crisis de 2007-2008 nos afectó más porque hubo un bajón tremendo de licitación pública"

¿En qué proyectos está trabajando Calfensa?

En la línea de la agricultura seguimos mejorando la mecanización de la caliza. Avanzamos en su aplicación y en sus utilidades. Además de para la agricultura la usamos para la fabricación de piensos para alimentación animal, depuración… En medio ambiente, el último proyecto de I+D+i, que fue auspiciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), fue con industrias de pizarra para desarrollar técnicas de explotación en las que se produzcan menos residuos y para la utilización de los propios lodos en su restauración para que esta resulte más barata, sencilla y eficaz.

¿Cómo están capeando la crisis causada por la pandemia?

Económicamente fue más costoso porque tuvimos que hacer más equipos y más turnos, pero la sorteamos bien. No hicimos Erte. Nos paralizaron muchas obras, por ejemplo de campos de fútbol. Y después, como estas tienen unos plazos de entrega determinados, se nos comprimió el trabajo y casi no teníamos personal para asumirlo.

¿Soportan mejor esta crisis que la anterior?

Nos afectó más la crisis de 2007- 2008 que la de la pandemia. Entonces pegó un bajón tremendo la licitación pública. Hubo una época en que no hubo.