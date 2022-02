Solteros con premeditación

En España hay unos 17 millones de adultos sin pareja, según datos del Ine. Algunos querrían tenerla, pero otros no. Estos últimos defienden su individualidad y han organizado su vida sin necesidad de compartirla con otra persona.

Prescindir de la pareja no implica estar solo. Los solteros pueden estar rodeados de amigos, de familia e incluso de hijos. Gente con la que comparten lo que quieren.

Suya es la libertad y la responsabilidad. Deciden sin consultar, pero también tienen que asumir en solitario las consecuencias. Pueden elegir el destino de sus vacaciones o qué comerán mañana, pero saben que los gastos del viaje serán mayores que si fueran compartidos y que las porciones de comida del supermercado suelen estar pensadas para dos.

Una madre de familia monoparental, un soltero muy activo y una psicóloga cuentan su experiencia vital sin pareja. Tres modos diferentes de procurar la felicidad y de aprovechar lo mejor de cada etapa de la vida.

INMACULADA VÁZQUEZ. Inmaculada Vázquez Fernández tiene las ideas claras: "Soy feliz porque he decidido libremente".

Su camino no ha sido el más fácil, pero sí muy gratificante. Un buen día decidió formar una familia e inició en solitario los trámites de adopción en Filipinas. El resultado fue la llegada de su hijo Gerald, "un regalo" que se ha convertido en su prioridad en la vida y en su mejor compañero de aventuras.

Previamente, había decidido ser soltera "con premeditación". Su decisión no necesita explicación, pero la tiene: "Mis padres emigraron a Suiza y me dejaron con mis tíos. Poco después mi tía enfermó y mi tío se hizo cargo de las dos. Yo tenía dos años. Recuerdo cómo me daba de comer, cómo nos llevaba el desayuno a la cama a las dos, cómo se ocupó de todos los cuidados que necesitábamos. Cuando me hago mayor y salgo de ese castillo de cuento, tengo un concepto de hombre idealizado. Con ese nivel de exigencia nunca encontré a la persona que me llenara de todo el corazón, alguien con quien quisiese formar una familia".

Inmaculada Vázquez adoptó un niño en solitario

Pero sí quería ser madre, así que asumió el reto en solitario y está "encantada de haberlo hecho". Su hijo llegó de Filipinas con cuatro años y hoy tiene 16. Los inicios de su vida juntos han dado para dos libros, pero podrían escribir una enciclopedia.

Inmaculada Vázquez recomienda sin dudar la experiencia, pero advierte de que "la sociedad tiene una asignatura pendiente con el tema de la conciliación laboral. No hemos sabido dar respuesta a eso. Queremos que la gente tenga hijos, pero en realidad las madres no encuentran el apoyo suficiente para compatibilizar la familia y el trabajo. Ni las solteras ni las que tienen pareja".

"Veo muy bien que los hombres tengan el mismo tiempo de permiso de paternidad que las mujeres porque cuidar sabemos todos y eso los iguala en condiciones a nivel laboral. Si no fuese así, ¿a quién crees que elegiría un empresario a la hora de hacer un contrato?", se pregunta.

Explica que ella pudo "adoptar, viajar a Filipinas y criar a mi hijo porque soy profesora y tengo un horario y unas vacaciones compatibles, pero no todo el mundo puede. Hay madres que trabajan con horarios muy extensos que tienen serios problemas para conciliar. A veces es imposible". Este es uno de los inconvenientes de ser familia monoparental, la obligación de atender en solitario todas las necesidades que genera el día a día de la familia.

En todo caso, Inmaculada Vázquez asegura que cualquier renuncia que la maternidad suponga se compensa con creces. "Yo no he perdido. Hacemos muchas cosas juntos, nos gusta viajar y compartimos la afición por la música", explica. Apunta también que coordinan sus planes de ocio "con otra gente, con familiares, amigos que también tienen hijos... eso siempre anima a moverse".

JOSÉ MANUEL VILLADONGA. "Una familia que te apoya, cuatro o cinco buenos amigos, que ya es mucho, y un montón de conocidos con los que pasarlo muy bien". Esa es la receta de la felicidad de José Manuel Villadonga.

Está soltero. Sabe lo que es una relación de pareja porque en el pasado la tuvo y no descarta repetir en el futuro, pero en estos momentos, dice: "He asumido mi estado. Disfruto de la vida en solitario y estoy bien así".

Valora la "liberdad" que le da la soltería. "No tengo que consultar nada a nadie", apunta, pero curiosamente vive está rodeado de gente. "Tengo un grupo de amigos muy grande y siempre hay alguien que se apunta a mis propuestas". Y no son pocas, porque José Manuel Villadonga es esa persona que siempre lo organiza todo. "Soy el que tira de todos, pero también porque ellos se dejan convencer", dice entre risas.

José Manuel Villadonga es soltero

Es asturiano, pero se trasladó a Lugo en sus tiempos de estudiante y se asentó. Viaja a Asturias con frecuencia para ver a su familia y ha establecido un puente entre ambas comunidades. "Este sábado iré con un grupo de amigos a comer una fabada asturiana y en marzo vienen los asturianos a comer el cocido a Lugo. Llevamos 17 años organizando estos encuentros y en el último cocido había 120 personas".

Los eventos que organiza José Manuel Villadonga tienen gran aceptación entre sus amistades y él cuenta el secreto del éxito: "En verano yo no voy a ningún lado. Cada sábado organizo una parrillada en mi casa y, entre eso y la piscina, de allí no nos mueve nadie". Estos encuentros son fructíferos. "Todos los veranos sale una pareja", bromea.

Disfrutar de sus amigos compensa el esfuerzo que supone ser el organizador de todas las fiestas. "Somos gente con sentido del humor. Eso es lo que más valoro y lo que nos ayuda a disfrutar de este mundo", afirma.

ANA CASTRO. Sin proponérselo, los encuentros entre amigos que organiza José Manuel Villadonga tienen similitudes con los eventos denominados Las Tres C, que programa la psicóloga y sexóloga Ana Castro Liz desde 2016.

La Tres C comenzaron como cita, cena y charla y, por las limitaciones impuestas por la pandemia, han evolucionado a caminata, cita y comida al aire libre. Ana Castro explica que la idea de organizar estas actividades surgió tras escuchar a diversas personas decir que tenían dificultades para conocer a gente nueva. "Para mí supone un hobbie. Siempre que organicé este tipo de encuentros yo tenía pareja y deseaba que los demás pudieran encontrar a un nuevo grupo de amigos o a su alma gemela", comenta.

Los participantes son "la mayoría personas de entre 40 y 60 años, solteras o separadas, que desean conocer a un grupo nuevo de amistades. Solo una minoría busca pareja", apunta la organizadora, que ya está pensando en "nuevos eventos al aire libre de cara a finales del invierno y más sorpresas en primavera".

Ana Castro afirma que "el concepto de soltería, afortunadamente, ha cambiado a lo largo de los años". Explica que "los humanos nacemos para compartir experiencias y emociones con seres queridos o con quien nos vamos encontrando en el camino de la vida, pero esa persona con la que te sientes querido, con quien divertirte o ser feliz no tiene que ser necesariamente una pareja". Sostiene que "más de la mitad de las parejas que están juntas no son felices, pero siguen conviviendo por diversos factores, entre otros, por no querer estar solos".

Esta experta en psicología y sexología afirma que "muchas personas solteras de 40 o 50 años lo están por elección propia y porque saben lo que quieren. No se conforman con menos de lo que son. Cuando has alcanzado la madurez y te conoces perfectamente, no te permites compartir tu tiempo ni con amistades ni con parejas que no sean afines y no te aporten cosas bonitas".

Considera que "lo ideal es poder decidir qué es lo mejor para uno mismo desde la sinceridad y la honestidad, estés en pareja o en soltería. La felicidad no es tener pareja, sino estar bien con uno mismo".

Ana Castro dice que la felicidad es estar bien con uno mismo

A veces, un ejemplo aclara conceptos: "Siempre les digo a mis pacientes que las parejas son como zapatos. Algunos los ves y te encantan. Te enamoras de su estilo, forma, vistosidad, pero cuando los pruebas ya notas que te hacen algo de daño. Crees que con el uso cederán, pero no suele ser así. Otros zapatos no son tan lucidos o bonitos, pero te tratan el pie como ningún otro calzado y los quieres llevar a todas partes. Otros solo te sirven para ocasiones especiales, como los tacones, pero luego tienes que sacarlos para el día a día".

La psicóloga concluye que "cada relación ofrece un aprendizaje y experiencias", pero es importante que la otra parte "quiera acompañarte para que tú sigas brillando. Ambos tenéis las mismas herramientas para construir una relación repleta de colaboración y eso es lo ideal".

Coincide con José Manuel Villadonga en que es importante tener buena gente alrededor. "Yo he estado en períodos de relación de pareja feliz y también en períodos de soltería encantada, porque siempre tengo a personas muy importantes en mi vida a quien querer".

Con respecto a la celebración de los días 13 o 14 de febrero, comenta que "celebro la vida, que es un regalo, y me gusta hacer detalles o sorpresas tanto el Día del Soltero, a amistades que tengo y que lo están, como el Día de los Enamorados cuando me toca".

Apunta, no obstante, que procura "no pensar en estados emocionales que no poseo. En estos momentos estoy muy a gusto soltera, aunque siempre estoy abierta al amor".