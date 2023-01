Solo Voces para cantar a Lugo

Solo Voces suma treinta años y es pura esencia musical lucense. Desde comienzos de este siglo, la agrupación coral se ha volcado especialmente en poner voz a la música de compositores lucenses, desde Juan Montes a Pascual Veiga o los maestros de capilla de la catedral.

Viven con pasión esa entrega. Y lo hacen también con el sentimiento de que nadie de fuera va a dar el do de pecho por los compositores lucenses si no lo hacen ellos. Esa apuesta, quizás, sea parte del secreto de su éxito.

"Hemos logrado grandes cosas para ser un colectivo no ligado a ninguna institución", dice su director, Fernando Gómez Jácome. Y entre esos éxitos incuestionables están varios primeros premios en certámenes corales, gallegos y foráneos, y varios premios del público, además de discos que recogen el valor de su trabajo.

Pero lo que es hoy Solo Voces no es solo fruto de ese trabajo por la música local que arrancó en 2001, cuando presentaron las obras de juventud de Juan Montes, tras la presentación de un libro del padre Calo en el que se rescataban esas piezas del compositor lucense.

Y es que para entonces había ya un Solo Voces muy consolidado. El grupo nació en 1992, de la mano de un compacto grupo de jóvenes del que formaban parte desde los cuatro hermanos Gómez Jácome —Consuelo, Begoña, Fernando y Javier— a amigos de infancia o de universidad.

"Éramos seis biólogos cantando", rememora Gómez Jácome, con los años convertido en un referente de la música y de la dirección coral en Lugo y que en Solo Voces sigue compartiendo proyecto con amigos y con sus hermanos, aunque dos de ellos viven en Madrid y, por tanto, solo cantan con Solo Voces en algunas ocasiones.

Pero ese núcleo duro perdura. "A veces estoy mirando a la gente y lo que veo son los niños con los que compartía espacio en A Milagrosa, o a las amigas de mis hermanas, o a los compañeros de la universidad", dice Jácome, que lleva en el mundo coral desde los 14 años, desde que le cambió la voz y el recordado sacerdote José Castiñeira le dijo que tenía que ir a cantar. "No le pude decir que no", cuenta Jácome. Y muchos lucenses agradecerán que no lo hiciera.

Solo Voces tiene hoy treinta integrantes, que empezaron a celebrar sus tres décadas en la música el pasado noviembre con un concierto especial en O Vello Cárcere. Aquel recital le supo a poco a mucha gente y por eso el grupo vocal repite este sábado la actuación, a las 19.30 horas y en un espacio con mucha más capacidad, la iglesia de San Pedro.

Y, será como el del treinta aniversario que celebraron en noviembre, un concierto con música ‘ligera’, con pop o rock, un tanto alejado de la música en la que se han ido especializando pero que también dice mucho del conjunto y de esos orígenes.

El concierto de este sábado tendrá también algo de homenaje a las familias de los cantantes, que tanto esfuerzo hacen por facilitarles que ellos puedan reunirse cuatro veces a la semana para ensayar y hacer algo que les encanta: ser espejo en Lugo de una fórmula, la de los coros, que tiene gran prestigio en toda Europa, aunque aquí se valore lo justo, o ni eso.

Del prestigio que tiene fuera la música coral sabe bastante Fernando Gómez Jácome, pero también Silvia Calvo Iglesias, la secretaria de Solo Voces. Ella lleva catorce años en el coro lucense, pero antes vivió en Italia y en Francia y en ambos países formó parte de conjuntos vocales.

Silvia Calvo, que reivindica que Solo Voces representa "un proyecto importante para la ciudad", valora que Solo Voces siga ese modelo cultural europeo.

Quizás sea por eso por lo que el conjunto ha sido elegido en los últimos años por varios músicos llegados de otros países —ahora hay una alemana— que se les han unido tras buscar una coral con la que cantar en Lugo.