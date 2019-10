Para que una persona con movilidad reducida pueda entrar y salir de su casa sin superar ninguna barrera arquitectónica no solo es necesario que haya ascensor en el edificio. También es importante que el ascensor llegue al nivel del portal y que, dentro de este, no haya ningún escalón que subir o bajar a mayores. Esto no solía pasar en las viviendas construidas en Lugo antes de los últimos quince años. Así lo cree el responsable de Accesibilidad en Auxilia Lugo, Aquilino González Álvarez.

"La mayoría de los pisos en Lugo empezaron a construirse ya con ascensor en los años 90 o incluso un poco antes pero aun así no se resolvía el problema de la accesibilidad porque seguían haciéndose portales con un recibidor muy amplio, para impactar a los compradores, pero que, en cambio, tenían, por lo general, dos o tres escalones dentro o fuera que suponían una barrera arquitectónica para el libre acceso al edificio para una persona con movilidad reducida. Esto fue desapareciendo y se puede decir que las viviendas construidas de quince años atrás para aquí ya no tienen estos escalones en el portal", comenta Aquilino González, que necesita de una silla de ruedas para desplazarse.

Erundina tiene que prescindir de su muleta y darle la mano a su hija, con daño cerebral, para subir a un segundo sin ascensor

Este caso lo vivió justamente el responsable de Accesibilidad de Auxilia Lugo en el piso que compró hace veinte años en el Carril das Flores. Tenía ascensor pero unos escalones en el portal le imposibilitaron, todo este tiempo, poder entrar y salir de su casa por ahí. Su solución fue utilizar el ascensor para bajar hasta el garaje y, desde allí, acceder al elevador de un hipermercado que hay justo al lado de su edificio para, de esa manera, poder ir al centro sin arriesgar su vida en un tramo de calle que carece de aceras y con poca visibilidad hacia la Ronda.

"Ahora, afortunadamente, se va a solucionar ya esta cuestión porque la comunidad de vecinos acordó hacer la obra y bajar el ascensor a ras del portal. De esta manera, libro ya de los escalones y no tendré que depender del ascensor del hipermercado", indica Aquilino González.

SIN ASCENSOR. Pero no en todas las comunidades vecinales se resuelven los problemas de accesibilidad. Erundina Rodríguez, de 75 años, y Susana Abuín, de 36, son madre e hija. Ambas viven solas en un segundo piso -que viene a ser como un tercero en altura- en la avenida de Adolfo Suárez. Erundina sufre artrosis en las rodillas y se apoya en una muleta para poder caminar con seguridad. Su hija tuvo una parada cardiaca hace años que, debido al tiempo que pasó sin oxígeno, desembocó en un ictus tras el cual padece daño cerebral que le afecta también a la movilidad. Aunque camina por su propio pie, es capaz de bajar sola las escaleras pero no de subirlas. Cuando tiene que hacerlo, o bien sale ya con su madre o la llama por el telefonillo del portal para que baje y le dé una mano en la que apoyarse y con la que sentirse segura a la hora de subir los 44 escalones que la separan del portal a su casa. Los tiene contados. En el edificio no hay ascensor.

El Concello llevó a cabo varias acciones en los últimos años en algunas calles colocando antideslizantes y barandillas

"Levamos uns vintenove anos neste edificio e daquela non tiñamos problemas para subir e baixar escaleiras. Cando es novo non pensas no que che pode pasar co tempo. Se estivésemos como estamos agora, comprariamos outra cousa. Para que a miña filla poida subir, teño que ir eu diante e darlle unha man. Ela malamente pode subir soa porque perde o equilibrio. Por iso teño que estar sempre pendente dela", explica Erundina Rodríguez.

Aunque sus rodillas no dan más de sí, esta mujer suelta la muleta para darle la mano a su hija y tirar de ella hacia arriba. Para ello, se apoya en el pasamanos. Su esperanza está ahora en que la comunidad alcance un acuerdo y se pueda poner un ascensor.

"Se nolo puxesen gratis quereríao todo o mundo pero hai que pagalo, sairía por 120.000 euros e hai xente nova no edificio que non quere. Tamén miramos unha cadeira elevadora, que sairía por 20.000 euros, pero non é o mesmo", opina esta afectada.