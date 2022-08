"Solo pedimos no perder en poder adquisitivo y dejar de ser invisibles"

Julio Méndez es una de las cabezas visibles de los jubilados lucenses. Muchos le recordarán por su breve etapa como concejal en el Ayuntamiento de la mano del alcalde Vicente Quiroga.

En esta etapa de su vida quiere conseguir que la sociedad, la banca y la administración preste una atención digna a los mayores. En esta entrevista cuenta qué reclaman y cómo ven los pensionistas la realidad de un mundo que ellos han visto cambiar tanto.

Con la llegada de un otoño y un invierno que se presenta, en palabras de la ministra Margarita Robles, "durísimo, de mucho sufrimiento", ¿están las agrupaciones de pensionistas preparando ya una temporada invernal de movilizaciones?

No, es muy difícil a estas alturas preparar movilizaciones. Lo hicimos durante más de dos años pero hay una absoluta falta de conciencia en los pensionistas. Salíamos todos los lunes y al final no se reunían más de 150 personas y curiosamente yo echaba en falta a la gente que cobra 600, 700 u 800 euros. ¿Dónde estaban? Es muy difícil hablar de movilizaciones ante un invierno duro cuando anteriormente tuvimos muchos problemas como la brecha digital o el choque con la banca y la gente no se movilizó.

Siendo el único colectivo al que se le garantiza una subida del sueldo vinculada al IPC, además de los numerosos descuentos que tienen, ¿qué les queda por reclamar?

Lo único que queremos es no perder poder adquisitivo para lo que es necesario subir las pensiones mínimas a la par del salario mínimo interprofesional (SMI). También dejar de ser invisibles para la sociedad, las administraciones y la banca. Que la sanidad nos preste más atención porque no puede ser que por ser mayor te pongan directamente en lista de espera, ya que siempre van primero los de cuarenta años. Que cuando vayas a la Agencia Tributaria no te digan: "Mire, tiene que sacar cita previa por internet". ¿Y si no tengo internet? ¿Y si no sé cómo se hace ese trámite en internet?, pues te responden: "Pues pídaselo a su nieto, a sus hijos, a su vecino". No sé a quién le puede parecer decente esta situación. Esto se da en todas las administraciones, ya sean locales, provinciales o nacionales, da igual. Las locales deberían tener en cuenta que en el municipio de Lugo las personas jubiladas ¡somos el 20% de la población total!. Todo esto redunda en que las personas mayores tenemos derecho a vivir con toda la dignidad posible. Por otro lado, hay que pensar que hay gente que cotizó durante 50 años para la Seguridad Social. Ya se empieza a decir que somos un colectivo que sobra, que molesta y que cuesta mucho dinero. Yo no sé si se nos va a subir la pensión con la actualización del IPC, está anunciado pero no estamos todavía convencidos de eso vaya a ser así. Ojalá. Siempre hemos perdido poder adquisitivo. Yo creo que el señor Escrivá sabe lo que dice pero tenemos que verlo porque a los pensionistas se les hicieron en el pasado otras promesas que nunca se cumplieron.

"Muchos presidentes del Gobierno metieron la mano en la caja de la Seguridad Social para pagar otras cosas"

¿No le parece preocupante que, según la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE anualmente, la renta per cápita de los ocupados haya crecido en nueve años solo en 839 euros mientras que la de los jubilados lo haya hecho en casi 2.800 euros?

Yo no conocía esta encuesta y, desde luego, no soy consciente de que ese aumento se haya producido. Si es así a mí me parece injusto porque tampoco es normal que la renta del colectivo de pensionistas suba en esa cuantía y el resto de la población se quede muy alejada.

Últimamente en las redes sociales muchos jóvenes mostraban su desacuerdo con que se continúe dando beneficios a los jubilados, que en muchos casos ya tienen, digamos, la vida resuelta, mientras la amplia mayoría de los jóvenes no pueden permitirse ni comprar una casa ni formar una familia. ¿Cree que estas desigualdades en las condiciones de vida de los jubilados y el resto de la población activa pueden crear una brecha generacional que acabe por enfrentar a jóvenes y mayores?

No sé en qué puede terminar esto. La brecha generacional ya existe pero tampoco las cosas se igualan quitándoles a los que durante un tiempo cotizaron y se ganaron una situación. Considero que hay que igualar las condiciones de abajo a arriba, subiendo, no bajando las condiciones que cada uno se ganó a lo largo de muchos años. Es innegable que nosotros vivimos una etapa y una sociedad completamente diferente a la de ahora. Hay un porcentaje altísimo de jubilados que tenemos una vivienda en propiedad porque los tiempos también se prestaban para poder solicitar un crédito y los trabajos eran más continuados. Hoy la gente joven tiene verdaderos problemas para sobrevivir económicamente, para crear una familia, para tener una vivienda. Hay unos problemas muy serios pero lo que yo creo es que hay que aplicar políticas encaminadas a que todo eso mejore de abajo a arriba.

¿Usted realmente cree que es posible la sostenibilidad de las pensiones?

Yo creo que sí. Las pensiones se surten de la caja de la Seguridad Social, caja en la que, por cierto, muchos presidentes del Gobierno metieron la mano indebidamente para pagar otras cosas. Aparte de ello, hay un respaldo del Estado para que esa caja tenga siempre el nivel suficiente para garantizar el pago de las pensiones. Además, la Seguridad Social está pagando, desde hace muchísimos años, conceptos que nada tienen que ver con las pensiones. Esto lo denunció públicamente el propio ministro Escrivá no hace mucho tiempo.

Se lo pregunto porque Lugo, por ejemplo, ya es una de las únicas cuatro provincias españolas que tienen uno o menos de un cotizante por cada pensión a pagar. Los datos indican que, por lo menos en determinadas zonas del país, el estado de la cuestión no es positivo.

Si nos centramos en Lugo pues es una ciudad en la que no hay industria, aquí los únicos trabajos que hay son o bien de funcionario o de pensionista, poco más hay. No hay empresas potentes que creen muchos puestos de trabajo y hay una gran cantidad de autónomos. Entonces, visto desde el punto de vista local, sería insostenible, claro. A nivel España yo estoy convencido de que las pensiones son sostenibles. De hecho, tienen que serlo porque, además de las cotizaciones, el respaldo del Estado a las pensiones está recogido en la Constitución vigente. El Estado tiene una deuda posiblemente de 100 mil millones de euros con la caja de los pensionistas que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tenemos una pirámide poblacional invertida, pero también es cierto que la pirámide por arriba se va agotando, esto es cíclico, ocurre cada equis años. Llegará el momento en que habrá que estabilizar la situación porque los que hoy son jóvenes tendrán otras salidas que hoy ni nos podemos imaginar.

"Las políticas de galería que buscan el titular no solucionan ningún problema a las familias"

¿Considera que medidas como la bajada del precio del transporte público son acertadas y eficaces o le parecen medidas más bien superficiales?

Son medidas de poco calado. De todas formas, he de decir, generalizando, que los jubilados no tenemos descuentos en los transportes. Yo pago en Lugo el transporte público igual que otro cualquiera. Las políticas de galería para buscar titulares no solucionan nada a las familias. Hay que buscar soluciones económicas que les permitan vivir con dignidad. Ojalá todo el mundo pudiese acceder a una vivienda, sino es en propiedad que, por lo menos, fuera con un alquiler de cuantía suficientemente baja para que se pueda pagar con comodidad. No sé si son utopías, no deberían de serlo.

¿Qué hace falta entonces?

Eso lo deben definir los expertos en economía y sociedad que son los que tienen opiniones técnicas capaces de mejorar la situación.