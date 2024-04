Solo llega a remisión el 20% de pacientes con asma grave tratados con monoclonales

El jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano es el primer firmante de un artículo publicado en la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, la de mayor impacto de la especialidad, que comprobó que solo el 20% de los pacientes con asma grave y tratados con anticuerpos monoclonales llegan a remisión.

Luis Pérez de Llano. SEBAS SENANDE

La investigación, realizada por Isar -un grupo internacional de neumólogos especializados en esa enfermedad- contó con datos de pacientes de 23 países diferentes con el objetivo de calcular qué porcentaje de pacientes a tratamiento con los fármacos biológicos obtienen una respuesta completa; es decir, "están libres de exacerbaciones, de necesidad de corticoides, de síntomas limitantes y tienen una función pulmontar optimizada", explica Pérez de Llano.

Esa última condición se refiere tanto a los que tienen función pulmonar normal como a los que, contando con alguna obstrucción irreversible, están cerca de la normalidad.

La revisión de los datos aportados por el grupo internacional de investigadores probó que a mayor gravedad de la enfermedad, menos proporción de remisión. También probó que cuanto mayor tiempo se tardaba en iniciar el tratamiento, había menos probabilidad de conseguir esa respuesta completa. "Vimos que se reducía en un 15% por cada diez años que se tardaba en empezar el tratamiento desde el diagnóstico", explicó el jefe de servicio.

Además de probar esas dos sospechas que los neumólogos tenían debido a su práctica clínica, el estudio tiene una consecuencia clave, al abrir la posibilidad de adelantar la prescripción de monoclonales.

En estos momentos, no son tratamientos de primera línea; es decir, no son los primeros que se administran a un paciente con asma grave. Se prescriben otros antes y, si estos no son suficientemente eficaces, se opta por ellos. Aunque su precio se ha ajustado con el tiempo, se trata de fármacos caros; bastante más que otros convencionales, ya que el coste de administrárselos a una persona ronda los 8.000 euros anuales.

Por ese motivo, el estudio ya ha dado pie a otro que está diseñándose en estos momentos para analizar los beneficios de la llamada intervención temprana e incrementar así el porcentaje de pacientes que logran la remisión por encima de ese veinte por ciento.

El objetivo será saber qué pacientes se pueden beneficiar de recibir los tratamientos biológicos con seguridad y eficacia, sino "se corre el peligro de sobretratar a algunos pacientes que no lo necesitan", puntualiza Pérez de Llano.