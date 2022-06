Solo los hombres con poder tenían libertad sexual en la antigua Roma

Estefanía Otero y Miguel Piñán tienen una clínica donde ejercen como médicos y sexólogos pero nunca antes se habían visto en la situación de tener que hablar del sexo en Roma, como lo harán este viernes por la tarde, a partir de las ocho y media en O Vello Cárcere. Ambos sanitarios recibieron la invitación por parte de la Cohors III Lucensium, una de las asociaciones del Arde Lucus, dentro de las jornadas culturales que organizan todos los años. Confiesan que, cuando recibieron la propuesta, no tenían ni idea de lo que podrían hablar pero decidieron informarse y, a la vez, formarse tirando de Google y de bibliografía para aprender cómo los romanos practicaban sexo hace dos mil años. El tema les resultó muy amplio y, también, apasionante.

"Quienes realmente tenían libertad para poder disfrutar del sexo eran los hombres y, sobre todo, los que tenían poder económico y social. Las mujeres con poder estaban, en cambio, más atadas a matrimonios sin amor en los que apenas había relaciones sexuales, solo las había para reproducirse, y algunas que se buscaban un amante se inscribían en listas de prostitutas, lo que también interesaba a los maridos, ya que así evadían la ley que regulaba el adulterio y que obligaba a los hombres a denunciar a sus mujeres para que no fuesen acusados de proxenetas", cuenta Miguel Piñán.

Cuando las cosas no sucedían así, el amante podría ser asesinado y la mujer, enviada a la isla de Capri. "Allí debía de haber overbooking, ya que, en lo que hemos leído, vimos varios casos de mujeres enviadas a la isla", afirma Estefanía Otero.

Hay escritos de médicos que solucionaban problemas de fecundidad femenina masturbando a las mujeres en su consulta

El pater familias con poder podía, en cambio, practicar sexo con esclavos, libertos, niños y concubinas. Para eso, había sus espacios dentro de las mansiones romanas. Hasta los 12 años, no había matrimonio legal en Roma. Sin embargo, sí se hallaron lápidas de niñas muertas en partos, según comentan Estefanía y Miguel.

Se castigaba el adulterio femenino pero también el no tener hijos, dado que Roma tenía que ser un imperio fuerte, con mucha población. "En Grecia y en Egipto, se sabe que existían preservativos. En Roma, en cambio, no existe la anticoncepción. En tiempos de Augusto, el matrimonio era un deber cívico para dar hijos al Imperio", afirma Miguel Piñán.

La masturbación masculina estaba muy mal vista "porque suponía una pérdida del esperma, que permitía reproducirse", apuntan los sexólogos. Y, en caso de esterilidad femenina, hay escritos de médicos que, para solucionar este problema, se dedicaban a masturbar a las mujeres "dado que se creía que el orgasmo femenino era la solución a los problemas de fecundidad de las mujeres".

La prostitución estaba muy extendida. Podrían ser concubinas pero nunca matronas. Nadie se casaba con ellas. "Había mucho consumo de prostitución. Incluso, la ejercían las camareras o las hijas de los dueños de los bares", apunta Miguel Piñán.

Poco apetecibles para los romanos

Un mito que quedó desterrado con la investigación particular que hicieron Estefanía Otero y Miguel Piñán es que había pocas orgías en Roma, dado que eran consideradas como una actividad bastante peligrosa.



ACTIVOS Y PASIVOS. "No existía el concepto de heterosexual, homosexual o bisexual. Allí se era activo o pasivo y el único activo era el hombre con poder. En las orgías, se podían confundir ambos papeles y si un hombre con poder era penetrado por otro en sexo anal eso era infame. En cambio, si el penetrado era el esclavo, no pasaba nada", cuenta Piñán.