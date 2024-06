Solo tres concellos de Lugo no tienen ninguna vivienda de uso turístico

El crecimiento de las viviendas de uso turístico (VUT) en la provincia de Lugo está siendo exponencial, con crecimientos sostenidos de dos cifras en los últimos años. Lugo cuenta en estos momentos con 3.412 viviendas de este tipo dadas de alta en el registro oficial de la Xunta, que suponen un 27,2 por ciento más que hace solo un año. Un panorama en el que las VUT se extienden por todo el territorio, de tal manera que solo tres de los 67 municipios de la provincia no tienen ninguna en el registro: Meira, Rábade y Ribeira de Piquín.

Hay que recordar que se considera una vivienda de uso turístico, según la definición de la Xunta, "la vivienda amueblada y equipadas que sea cedida a tercera personas reiteradamente (dos veces al año o más), a cambio de un precio y para estancias cortas", que no pueden exceder de un mes.

No se deben confundir con las viviendas turísticas ni con los apartamentos turísticos, ya que estos tienen consideración de establecimientos como tal. Las primeras son viviendas unifamiliares aisladas (es decir, casas) con un número de plazas no superior a 10 y completamente equipados para vivir y cocinar, que pueden alquilarse para estancias de hasta tres meses. Los apartamentos son alojamientos integrados en un bloque de pisos o en edificaciones destinadas únicamente al uso turístico, como pueden ser bungalows y chalets; también deberán contar con el equipamiento necesario para que los huéspedes puedan vivir y cocinar en ellos, y el periodo máximo de alquiler es de tres meses.

Pese a tratarse de una de las modalidades de oferta de alojamiento con mayor tasa de crecimiento, las VUT todavía representan un minoría en el mercado general. Los datos de junio del informe de la Axencia Galega de Turismo cifran en un 14% sobre el total de plazas turísticas el peso de este tipo de viviendas. Eso no impide que solo en el último año, desde finales de junio de 2023 hasta hoy, en la provincia de Lugo hayan dado de alta en el registro oficial 730 VUT, para pasar de las 2.682 a las 3.412 actuales.

Un reparto desigual en la provincia

Esa subida de 730 viviendas no ha impedido, sin embargo, que el reparto por la provincia sea muy desigual. De este modo, Meira, Rábade y Ribeira de Piquín no tienen registrada ninguna, un grupo en el que hasta hace unos meses estaba también Navia de Suarna, que ahora ya tiene una. En esa situación están también Antas de Ulla, A Pastoriza y O Corgo, mientras que Abadín, Ourol, Begonte y Muras disponen de dos.

Pero el grueso de este tipo de plazas se concentra, como es lógico, donde más visitantes se reciben. La zona centro, con la capital y Sarria y su Camino Francés como referencias; una zona sur en ascenso gracias al tirón de la Ribeira Sacra y, por encima de todos los demás, a una distancia inalcanzable, los principales destinos de veraneo de A Mariña.

Siete de los diez primeros concellos lucenses con más VUT están en la costa. Solo el primero de ellos, Foz, tiene más plazas (633) que entre Lugo (291), Sarria (141) y Monforte (168) juntos. Entre los 15 concellos que componen A Mariña (incluidos los de interior) tienen registradas en el listado oficial 2.199 viviendas de uso turístico, el 64,4% de toda la provincia.

Foz y Barreiros se sitúan en la cima

En la cima se sitúan Foz (633) y Barreiros (476), donde se detecta además un fenómeno muy particular que no se da a ese nivel en otros lugares: la presencia de empresas como principales propietarias y gestoras de los inmuebles, en mayor medida que propietarios particulares. En estas dos localidades hay algunas firmas con más de un centenar de VUT y en Barreiros se ve un fenómeno a mayores en los últimos años: edificios completos que quedaron sin vender y pasaron a manos de la Sareb han sido adquiridos para dedicarlos a este tipo de alojamiento turístico.

Según explican fuentes del sector, "se trata de un negocio en alza porque para gestionar tantas plazas se necesitaría construir un hotel grande, que además necesita mucho gasto en personal y demás para funcionar. De este modo, la inversión es menor y el gasto, mínimo".

Muy cerca de Foz y Barreiros, en tercer lugar, se ha situado ya Viveiro, que ha experimentado uno de los mayores crecimientos en el último año (115) y donde las 451 VUT existente comienzan a ser ya un problema para los propios residentes, ante la dificultad de encontrar vivienda residencial.

Otras zonas que auguran un futuro similar

Una circunstancia, comentan esas mismas fuentes, que ya comienzan a darse en otros lugares de la provincia, si bien con mucha menos intensidad. Es el caso de municipios que no tienen tanta cantidad pero sí números relevantes con respecto a su capacidad de vivienda total como Chantada (61), Quiroga (23) o incluso Monforte de Lemos, que dispone ya de una oferta oficial de 168 VUT y que en el último año ha sumado más de medio centenar. El creciente tirón de la Ribeira Sacra hace prever que el fenómeno aumente.

Un caso similar al de Sarria, que se convertido en una estación de referencia para los peregrinos que recorren el Camiño de Santiago. La distancia a la capital gallega hacen de este municipio un punto de partida perfecto para quienes quieren hacer unas etapas y los propietarios han visto la oportunidad de negocio: ya son 141 VUT, 22 nuevas en el último año.

Lugo capital: los problemas de convivencia, un asunto a arreglar

Por el momento, la capital de Lugo no cuenta con un parque de viviendas de uso turístico tan grande que suponga el problema que sí se registra en otras capitales, como es el caso de Santiago, que acaba de aprobar una ordenanza para regularlas.

El registro oficial de Turismo de Galicia incluye 291 VUT en Lugo, lo que de momento no parece suponer para el Concello una preocupación. No obstante, los expertos del sector alertan de dos situaciones que podrían evolucionar a problemas con el tiempo: la elevada concentración de esas plazas disponibles en el centro histórico de la capital y su entorno más inmediato y las posibles molestias que pueden sufrir muchas comunidades de vecinos si no se adelantan a la situación.

Lo que recomiendan los expertos es que las comunidades de propietarios cambien sus estatutos para recoger expresamente la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica.

La cara B de esta decisión es que también quedaría vetado cualquier otro profesional de los que habitualmente se instalan en pisos de comunidades, como un despacho de abogados o una consulta de tipo médico, como una clínica dental.

El precio de la tasa para dar de alta una VUT en Galicia es de 60,98 euros. Se deba acreditar la propiedad y tener un seguro de responsabilidad civil.