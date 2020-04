Solo dos cadenas de alimentación ofrecen compra diaria a casa en Lugo

El confinamiento derivado de la epidemia de coronavirus está cambiando muchos de nuestros hábitos diarios. Uno de ellos es el de la compra de alimentos. La nueva situación restringe al máximo las salidas y esto conduce a pensar en otra nueva forma de hacer la compra: mediante pedido directo al supermercado bien vía online o telefónica.

Las principales cadenas de alimentación asentadas en Lugo ya notaron este cambio de costumbres. Tanto es así que, actualmente, solo dos garantizan la entrega el mismo día que se hace el pedido —se trata de Carrefour y el hipermercado Froiz— y una más, Gadis, admite, solo en algunas tiendas, por ejemplo en Quiroga Ballesteros, los pedidos telefónicos pero con una entrega retardada de una semana. Más tiempo todavía tarda en ser entregada la compra en el Eroski Center de A Milagrosa, donde ya solo se dan citas para mediados de mes. En cambio, si el cliente hace la compra en el supermercado, se la llevan a casa. Eso mismo ocurre también en el Gadis de Ramón Ferreiro.

Entre tanto, en Mercadona hace días no cogían pedidos por teléfono, ni tampoco realizaban reparto a domicilio. Lo mismo ocurre en el hipermercado Eroski, de As Termas, donde solo se está llevando a los clientes electrodomésticos de la sección de bazar que pueden ser considerados de urgencia como, por ejemplo, una lavadora. “No repartimos nada de alimentación y solo llevamos electrodomésticos que sean muy necesarios pero, en todo caso, no entramos nunca en los domicilios, dado que lo tenemos prohibido. Los dejamos en la puerta y tampoco los instalamos”, indican desde Eroski.

El hipermercado Froiz —como el resto de las tiendas— vio estos días más que duplicado su volumen de pedidos a domicilio. “Tenemos más que nunca”, cuentan desde la tienda. Los encargos pueden hacerse por teléfono, online o al correo [email protected] El coste es gratuito si el valor de la compra es superior a 50 euros. En caso contrario, se cobrarían 2 euros por reparto.

Carrefour lleva todavía, prácticamente a diario, la compra a casa pero, en cambio, no admite pedidos online. “Puede entregarse la compra el mismo día o, como mucho, al día siguiente pero no podemos garantizar la entrega en el día, depende de la lista de espera que tengamos”, explica una empleada del hipermercado.

Los pedidos solo se pueden hacer por Whatsapp al número 644 922468. Principalmente, las entregas se realizan a clientes mayores de 65 años o con riesgo o imposibilidad para salir a hacer la compra. En el mensaje, deberán figurar el nombre del cliente, su teléfono y dirección y si dispone de la tarjeta del club Carrefour.

Las entregas se limitan solo a 15 kilómetros de Lugo. El servicio cuesta 9 euros si no se es cliente habitual. Tampoco está implantada todavía la venta online a través de la web. Mientras, CIG denunció este martes la falta de medidas de protección del personal de este centro.