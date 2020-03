La mayoría de las pruebas de Covid-19 que se hacen en el área sanitaria de Lugo arrojan un resultado negativo. Ahora, solo una de cada cuatro resultan positivas, pero si se tiene en cuenta el conjunto de las realizadas desde el inicio ese porcentaje baja aún más y llega solo al 15%.

La variabilidad de positivos tiene, en realidad, que ver con el punto de propagación del virus. Hace un par de semanas cuando su presencia en la provincia era muy escasa y el número de pruebas muy bajo ese porcentaje era muy pequeño, pero ha ido aumentando a medida que se extiende por distintas zonas y se incrementa el número de contagiados. No es la única razón.

El portavoz del área sanitaria para la crisis del coronavirus. Rafael Monte, explica que también depende de la priorización pretest que se hace en algunos momentos. Se trata de una prueba para la que, en algunas jornadas, hay escasez de suministro de alguna de sus partes, como los reactivos, por ejemplo. Cuando eso pasa, aunque se sigan tomando muestras con normalidad, se hacen las pruebas a pacientes más seleccionados, a los que tienen síntomas más graves o más compatibles con la enfermedad, a los que ingresan, a los que han tenido un contacto más estrecho y directo con otro positivo; es decir, a los que tienen más posibilidades de haberse contagiado. En esos momentos, el porcentaje evidentemente aumenta.

Así, en la actualidad el porcentaje de positivos es del 25% pero, si se tiene en cuenta el conjunto de pruebas realizadas desde el inicio de la crisis, un total de 400, ese baja al 15%. En cualquier caso, solo si se observan las pruebas realizadas a pacientes hospitalizados, aquellos en los que la enfermedad cursa con mayor gravedad, los positivos alcanzan cifras más rotundas, llegando al 50%.

El doctor Monte reconoce que existe preocupación entre el personal sanitario y también entre los pacientes por no tener un acceso inmediato a la prueba pero recuerda que solo se hace cuando ya se tienen síntomas y no antes, aunque se haya estado en contacto con otro infectado. La razón es que si se hace demasiado pronto, cuando aún la enfermedad no se manifiesta de ninguna manera o incluso con los primerísimos síntomas, las posibilidades de falsos negativos son altas. Esto implicaría, por ejemplo en el caso del personal sanitario, la percepción de que no se contagia y que se siguiera trabajando con normalidad, aunque en realidad sí se pueda estar infectado y, de hecho, si se repite la prueba días después da positivo.

Recuerda que lo que se considera un contacto estrecho está perfectamente delimitado por la Epidemiología en función del tiempo que una persona pasa con otra y, en el caso de los sanitarios, de las intervenciones que se hacen al paciente. Es decir, la posibilidad del contagio aumenta cuanto más invasiva sea, siendo por ejemplo algunas de las que realizan los intensivistas, como la intubación de un enfermo, las consideradas de mayor riesgo.

Para una persona que haya tenido contacto estrecho con un diagnosticado y no presente síntomas se indica el aislamiento domiciliario de 15 días, que es el tiempo máximo de incubación de la enfermedad. Así, si finalmente se ha contagiado acabará por manifestar algún síntoma y se le podrá hacer entonces la prueba.

El doctor Monte reconoce que, en el caso de los sanitarios y si las bajas a causa del Covid-19 son muy elevadas y la presión asistencial también, se puede decidir limitar esa cuarentena a los 7 días. "Aunque el tiempo de incubación es de 15, el período en el que. con mayor frecuencia, aparecen los primeros síntomas es de 5 a 7", explica. También admite que en el área lucense no es preciso tomar esa medida por el momento, ya que aunque hay personal sanitario diagnosticado o en cuarentena por ahora no es tan elevado como para que suponga en estos momentos un problema de escasez.

También aclara que en el fin de semana el Hula se puso a cero a la hora de analizar todas las muestras tomadas en los últimos días. Durante ese período se tomaron 60 muestras a personas con síntomas leves que acudieron conduciendo su coche a las puertas del centro para que le hicieran la prueba.

El test no se hace a demanda, sino que se debe llamar al teléfono habilitado por la Xunta de Galicia, contestar a una encuesta epidemiológica y, en caso de que se considere que se trata de un caso probable de coronavirus, se cita al paciente, si está en condiciones de conducir su coche, para hacérsela. Si no dispone de vehículo el equipo que recoge muestras a domicilio acude a su casa.

El portavoz de esta crisis sanitaria para el área de Lugo confía en que esta semana se reciba nuevo material y equipos para que se pueda aumentar aún más la capacidad diagnóstica del Covid-19 en la provincia.