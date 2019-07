Solo uno de cada diez coches vendidos en Lugo es de gas, eléctrico o híbrido

Los coches eléctricos, híbridos y de gas no acaban de cuajar entre los compradores lucenses. Así lo demuestran los datos de las matriculaciones en lo que llevamos de año arrojados por la Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Entre enero y junio de 2019, solo el 10,4% de los coches y todo terrenos matriculados en Lugo fueron alternativos. Aunque la cifra es superior que en el mismo periodo del pasado año (en el que las ventas alcanzaron el 8,4%) las cifras de las matriculaciones de coches y todo terrenos ecológicos siguen sin ser representativas.

Con todo, Lugo es la segunda provincia gallega en la adquisición de coches ecológicos, por detrás de A Coruña (con cerca del 11% de este tipo de vehículos matriculados), y seguido de Ourense (casi el 9,9%) y Pontevedra (casi el 9,8%).

PROBLEMAS Y VENTAJAS. Aunque las ventajas que se presentan a la hora de adquirir un vehículo alternativo pueden ser atractivas (como el mínimo gasto de mantenimiento, el ahorro de gasto de combustible o la menor emisión de CO2), existen ciertos problemas que echan atrás a los posibles compradores.

Los concesionarios lucenses señalan la falta de infraestructuras para realizar recargas en sitios públicos y privados como el principal obstáculo. "En ciudades como Madrid y Barcelona, donde las infraestructuras están más desarrolladas, la recarga no supone un problema. Pero aquí los puntos de carga son casi inexistentes. Los organismos públicos como el Concello y la Xunta deberían apostar más por la instalación de estos puntos", afirma José Ramón Ernesto, gerente de Fergil Auto.

Este hecho está ligado a la escasa autonomía de los vehículos ecológicos, sobre todo de los 100% eléctricos. Aunque desde los concesionarios señalan que cada vez es mayor (algunos modelos rondan los 450 kilómetros), sigue sin ser un modelo eficaz para aquellas personas que realizan trayectos de mayor recorrido.

El precio también supone un hándicap a la hora de interesarse por un coche alternativo. De momento, estos vehículos –sobre todo los eléctricos y los híbridos enchufables– todavía cuentan con precios muy elevados, entre los 21.000 y los 69.000 euros.

Para impulsar la compra de los vehículos limpios –100% eléctricos e híbridos enchufables– el Gobierno central puso en marcha en febrero el plan Moves, con ayudas para cambiar el antiguo coche de más de 10 años por uno alternativo. Las ayudas alcanzan los 5.500 euros, pero en Lugo la esta propuesta tampoco cuajó. Así como en algunos concesionarios, como Fergil Auto, casi el 100% de los clientes se acogieron al Moves, en otros como Ibericar Gestoso y Grupo Breogán ninguno de sus compradores lo utilizó.

¿Son los coches eléctricos el futuro?

Los vehículos eléctricos e híbridos se crearon con el fin de acabar con la elevada contaminación emitida por los coches de combustión, sobre todo en zonas con alta concentración de tráfico como las grandes ciudades. Aunque muchas marcas se han puesto en marcha y existen múltiples modelos de vehículos que emiten mucho menos CO2, todavía quedan muchos enigmas por resolver y muchas preguntas que quedarán sin respuesta hasta que existan estudios sobre su uso continuado a lo largo de varios años.



Opiniones diferentes

A día de hoy todavía está claro si los coches eléctricos serán el futuro o no. Desde el concesionario Grupo Breogán, su gerente, Benito Mayor, opina que los coches de combustión seguirán siendo imbatibles el día de mañana. "Non creo que se poidan crear estructuras para que, se o día de mañá todos os coches son eléctricos, se poidan conectar á corrente todos á vez. Non estamos creando enerxía suficiente para iso".



José Ramón Ernesto, responsable de Fergil Auto, opina todo lo contrario. "El futuro está en los eléctricos. Es necesario que la Xunta y los gobiernos locales sigan apostando por las infraestructuras para los vehículos ecológicos".



Eléctricos, ya el presente

Por su parte, el encargado del concesionario Ibericar Gestoso, José Luis Sánchez, tiene claro que los coches eléctricos ya son parte del presente. "En Noruega, por ejemplo, ya tienen un porcentaje muy amplio de este tipo de vehículos. El problema es que la transición desde el coche de combustión no va a ser sencilla", comenta.