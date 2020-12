La línea 5 del bus urbano, que cubre los ocho kilómetros que median entre Muxa y Casás, está siendo cubierta, desde hace días, con un microbús de catorce plazas y doce asientos, lo que provoca que estén quedando en tierra aquellos pasajeros que no consiguen un hueco cuando el vehículo llega a su parada.

Esta línea de bus es una de las que tienen un recorrido más largo, con cerca de 40 paradas en solo un sentido. Con una frecuencia de una hora, sale de la iglesia de Muxa y pasa por A Fervedoira, el Sagrado Corazón, Ronda da Muralla, Avenida da Coruña, A Milagrosa, Lamas de Prado, Abella y Casás para volver por la Ronda da Muralla hacia Muxa. El problema surge, especialmente, cuando el microbús llega a las paradas donde se sube más gente, entre la Avenida da Coruña, A Milagrosa y Abella. Para entonces, a mitad del recorrido, este bus de solo catorce plazas llega completo.

Este mismo miércoles fueron varios los pasajeros que, en A Milagrosa, se quedaron sin poder utilizar el servicio y sin poder llegar puntualmente al trabajo, viéndose obligados a buscar otra línea alternativa que los dejase lo más cerca posible de su lugar de destino.

"Esto no puede funcionar así. No tiene por qué haber líneas de bus urbano de primera clase o de segunda. Hasta hace poco, había un bus de tamaño normal para esta línea. ¿Por qué se cambió ahora al microbús? Y, si va a quedar, ¿por qué mantienen la misma línea y no la acortan?", se preguntaba este miércoles una de las pasajeras a las que el minibús dejó en tierra justo a la hora de ir a trabajar, a las nueve de la mañana.

El Concello asegura que el servicio no ha cambiado y que se mantendrá el autobús grande y añade que el uso de este microbús probablemente se deba a que haya una avería en el vehículo habitual.

SUPRESIÓN. Hace unos años, en la última planificación municipal del servicio de autobuses urbanos, se contemplaba la supresión de la línea 5 por entender que tenía pocos usuarios y generaba pérdidas económicas a la empresa concesionaria del servicio, Monbus. Sin embargo, el uso del microbús está demostrando justamente lo contrario, dado que el vehículo cubre una línea muy larga, con más de una decena de paradas en zonas con gran densidad de población.