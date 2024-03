Solo 20 sanitarios lucenses se declararon objetores de conciencia ante la eutanasia

Diecisiete médicos y tres profesionales de enfermería que ejercen en Lugo se han registrado como objetores de conciencia ante la eutanasia. Sin embargo, no está claro que ese dato sea lo que parece –un respaldo mayoritario a la ley– sino más bien revelador de la percepción de la gran mayoría de sanitarios de que no se van a tener que enfrentar nunca a una solicitud así.

Un total de 20 profesionales en una provincia en la que la sanidad pública cuenta con más de 1.250 médicos y unas 1.410 enfermeras en ejercicio es, objetivamente, una gota en un océano. Sin embargo, se han dado casos en los que, cuando el facultativo recibe la solicitud de que sea él el que facilite la prestación pide entonces que se le exima de hacerlo y se declara en ese momento objetor. También ha ocurrido que, acto seguido, se registren como objetores el resto de compañeros de su centro o servicio.

"Es una situación con la que me he encontrado", admite el director asistencial del área, Rafael Monte, que es quien recibe todas las solicitudes que se presentan en la provincia, el que se encarga de confirmar al médico responsable y también de supervisar el proceso de manera que se cumplan los plazos con diligencia.

"Creo que muchos profesionales no son conscientes de que es el paciente el que elige al médico. La ley incluye ese punto con el objetivo de que pueda elegir a un médico cercano, con quien tenga confianza", recuerda.

Aunque la norma también recoge que debe haber un registro y que los profesionales objetores deben apuntarse previamente, lo cierto es que el registro gallego no es oficial, sino oficioso, y que si no quieren practicar una eutanasia no lo harán con independencia de que hayan comunicado anticipadamente su objeción o no.

"No sería justo para un paciente que tuviera que pasar por el proceso deliberativo, un proceso complejo que implica charlas largas y sosegadas, con alguien que no quiere estar ahí. Cuando el médico dice que no, tenemos que buscar otra alternativa para garantizar el derecho del paciente", explica el doctor Monte. La ayuda a morir se aplicó ya a cinco pacientes del área sanitaria, donde hay otra petición en curso. En total se presentaron 14 solicitudes y no se denegó ninguna, sino que algunos enfermos desistieron de seguir con el proceso o fallecieron antes de completarlo.

Aunque Monte recuerda que la ayuda a morir es un derecho de los pacientes recogido por ley y al que debe darse acceso, apunta también que prestarla tiene un claro "coste emocional" para los equipos sanitarios de médico y enfermería y que resulta duro incluso para los que siempre se declararon a favor.

¿Es legal la objeción sobrevenida?

¿Es admisible esa especie de objeción sobrevenida, repentina, la del que declara tenerla solo cuando se le presenta la solicitud de un paciente de que le asista a morir? ¿Se ajusta a la ley? El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidade da Coruña y miembro del Comité de Bioética de España, José Antonio Seoane, cree que sí, pero admite que hay discrepancias entre los expertos. "En rigor a lei di que se debe rexistrar anticipadamente", reconoce, pero concibe que un profesional resuelva su objeción ante la petición de un paciente, cuando no se ve capaz de realizar la prestación al enfrentarse al hecho concreto. "O que non vale é a falsa obxeción, a obxeción non por cuestións morais ou relixiosas, senón por comodidade, porque supón máis traballo, máis papeleo, máis trámites...", dice.

Aunque entiende la carga emocional que implica recuerda que la ayuda a morir es "unha obriga dos profesionais" y reconoce que esperar a manifestar la objeción cuando se recibe una solicitud para ser médico responsable y no antes es algo que ocurre "en toda España". "Ninguén pensa nela ata que non se lle pide", dice.

Con todo, asegura que en Galicia la prestación se está aplicando con normalidad y respeto al proceso y los solicitantes.

Menos oposición en enfermería que entre los facultativos

Aunque en algunos casos puede ocurrir lo mismo que con los facultativos y que manifiesten su objeción a la eutanasia ante una solicitud, la percepción generalizada es que el personal de enfermería muestra más disposición a asumir la prestación, pese a que son quienes administran los fármacos.

La presidenta del colegio profesional cree que la especialización en prestar cuidados y la estrecha relación con pacientes y sus familias influye en esa predisposición.