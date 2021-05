Solo el 10% de los citados para vacunarse en Lugo no acude en la fecha indicada

Un porcentaje pequeño, que oscila entre "el 10 y el 15 % en función de los días", de la gente citada para vacunarse en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos no acude en la fecha indicada inicialmente por el Sergas para recibir la dosis correspondiente en la campaña de inmunización contra el covid-19.

La jefa de Enfermería en la provincia de Lugo, María Jesús Pérez Taboada, precisó que el porcentaje de participación en la campaña de vacunación está "siendo alto" en el área sanitaria y la "mayoría de la gente está acudiendo" con normalidad a sus citas.

En declaraciones a Efe, precisó que solo un pequeño porcentaje de las personas citadas "no acuden" a esa citación, "a veces por despistes, porque no vieron el mensaje o porque no lo recibieron".

Por ello, "intentamos rescatarlos", dijo Pérez Taboada, de modo que el personal de administración, al comprobar en la lista que no han recibido la dosis que les correspondía en el día indicado, "vuelven a llamarlos".

Este martes comenzaba la vacunación de las personas de 50 a 59 años edad y Pérez Taboada confía en "terminar pronto" con ese grupo

En este caso, "ya no les llega un mensaje. Los llamamos directamente por teléfono para comprobar si tienen algún problema" que les impida recibir la vacuna o acudir a la cita.

En cuanto al transcurso de la campaña, ha finalizado prácticamente la aplicación de la primera dosis en el colectivo de 70 a 79 años de edad y el Sergas confía en terminar con la pauta completa -la aplicación de las dos dosis- la semana que viene en ese segmento de población.

Entre este martes y el jueves, 8.150 personas de ese grupo de edad recibirán vacuna -5.400 en la zona centro, 1.650 en el Hospital da Mariña y 1.100 en el de Monforte de Lemos-.

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares también informó de que este lunes finalizaba la vacunación del "grueso de la población de entre 60 y 69 años de edad".