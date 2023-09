Solidarios más allá de la muerte

Hacer testamento para destinar parte de lo que uno tiene a una buena causa fue una decisión que tomaron siete lucenses en los últimos cinco años. Estas siete personas donaron, tras su muerte, una cantidad global de 259.404 euros a distintas ONG con las que, probablemente, colaboraron en vida o con las que conectaron por su forma de trabajar. Así lo dejaron escrito en su testamento. Un testamento que, por ese motivo, se llama solidario, tanto si se cede todo el legado como solo una parte del mismo.

Estas herencias suponen otra fuente de ingresos para distintas ONG en su trabajo diario, generalmente de gran espectro social. Por eso mismo y aprovechando la celebración este miércoles del Día Internacional del Testamento Solidario, una veintena de organizaciones de todo el país acaban de poner en marcha la plataforma haztestamentosolidario.org, con el fin de promover este tipo de iniciativa, en mucho caso desconocida por quienes optan por dejar hecho el testamento.

Estas ONG son: Acción contra el Hambre, Acnur, Aldeas Infantiles SOS, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, Anesvad, Ayuda en Acción, Cris contra el Cáncer, Educo, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, Cruz Roja, fundación Josep Carreras, fundación Pasqual Maragall, fundación Aladina, Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón, Plan International, Save the Children y WWF España.

Josep Carreras

Noa Mundiña Rodríguez tiene 39 años pero ya hizo su testamento. Como todos, sabe que se va a morir pero, en su caso, decidió testar ya y, además, quiso que una parte de su legado fuese a parar a una ONG.

"Cando che falta alguén, empezas a reflexionar sobre a morte. É algo no que non queres pensar, pero pode vir e igual que planifico a vida diaria a medio e a longo prazo tamén planifico o que eu quero que pase cando xa non estea cos meus bens", explica.

Esta trabajadora social eligió la fundación Josep Carreras. "Investiga en enfermidades para as que non hai cura e, por algo que ocorreu con alguén moi próximo, decidín deixar un donativo no testamento para que sigan a estudar. Moitos poden pensar que a aportación que faga unha persoa sempre será pequena pero pode ser un grao de area na praia que necesitamos construír entre todos. Por iso decidín facer un testamento solidario", comenta Noa.

Ella lo tuvo y lo tiene claro pero añade que, de todas formas, el testamento es un documento abierto a futuros cambios si se decide modificar su contenido con el tiempo. "Un testamento aberto podes cambialo en calquera momento. No meu caso, facelo foi algo natural. Unha vez que decidín que tiña que ordear ese aspecto da vida, que é a morte. Penso que se non actuamos dalgunha maneira as cousas por si soas non se fan. Eu optei pola fundación Josep Carreras porque, entre outras cousas, fixo o Banco de Médula, do que se pode beneficiar todo o mundo que o necesite, pero tamén se pode facer un testamento solidario a outras ONG de protección de animais, refuxiados ou de defensa dos dereitos humanos, por poñer só uns exemplos", dice.

Amnistía internacional

Carlos Fernández, vinculado a Amnistía Internacional. AEP

Carlos Fernández Valdivieso lleva 41 años vinculado a la ONG Amnistía Internacional en Lugo, lo que es más de media vida. Ahora su vínculo perdurará después de su muerte ya que en su testamento consta también una aportación para esta organización.

Este lucense -que ejerce también como portavoz de Amnistía Internacional en Lugo- se vinculó a esta organización por casualidad, cuando estudiaba Derecho en Santiago. "Decidí hacer el testamento para dejar arregladas muchas cosas para el día de mañana y pensé en destinar una pequeña parte de lo que tengo a Amnistía Internacional, para seguir ayudando cuando ya no esté aquí. Pensé que no iba a irme de este mundo sin hacer algo para que los derechos humanos sigan siendo respetados", cuenta.

Carlos donará dinero y sabe que esta cantidad puede devaluarse con el tiempo, pero lo dejó todo bien atado. "Para garantizar su valor puse en el testamento que esa cantidad se revalorizará con el IPC cuando llegue la hora", dice.