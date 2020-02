Las temperaturas primaverales y el sol de la jornada dominical animaron los numerosos actos programados en este Entroido 2020 en toda la provincia. La fiesta en la capital se concentró durante la madrugada, con las calles del centro llenas de personas, muchas disfrazadas o integrando comparsas. Además, el Círculo de las Artes celebró su tradicional concurso de disfraces, en el que se repartieron 5.650 euros en premios a los mejores individuales, parejas y comparsas.

La ganadora de esta última modalidad fue Misión Estrella, integrada por uno de los grupos más premiados de los últimos años. El segundo y el tercero fueron ex aequo para La primavera ya llegó y Rapaces nocturnos lucenses.

El mejor disfraz individual fue para Exterminio apocalíptico, seguido de Chamana galega y Geisha. En parejas ganó El baile de las mariposas (en la foto), segundo fue Fantasía de invierno y tercero Fantasía de la noche y el día. El individual juvenil fue para Glamour en el Regio y hubo dos de animación para Mac Grelo y Mariposas. Durante la jornada hubo música tradicional por las calles. Asimismo, el mercado de Quiroga Ballesteros acogió una fiesta de cierre de la Carreira de Tronos. Escape Room Exterior, celebrada en el fin de semana.

PROVINCIA. Abadín, una de las grandes citas del Entroido en Terra Chá, llenó el pabellón municipal. Hubo 45 propuestas, con mayor número de comparsas que otros años. Se pudo ver un poco de todo, desde los disfraces más tradicionales a los más modernos, como el que anunciaba la Festa da Filloa de Muimenta o los Gnomos da Chaira, o llegados de cualquier rincón, como los de las Olimpiadas. En Outeiro de Rei, las comparsas también llenaron de color la villa.

En Sarria (en la foto) se calculan 950 participantes, que llevaron la animación al desfile de Carnaval, seguido por numeroso público.

El jurado, formado por representantes de colectivos culturales de la villa, premió la originalidad de los grupos presentados con el nombre Piratas del Caribe, Frozen, 2x3, Festa floral, Os vellos xoguetes, Sarria-ando, A granxa de Zenón, Voando sen medo, Máis arte, máis vida, Salvemos o mundo, Bibidibabidu, A bola de cristal, Bob Esponja y Payasos de la tele. El mejor disfraz de pareja fue Animales prehistóricos y el individual, San Bernardo.

El desfile concluyó con una fiesta en el pabellón de O Chanto animado por el grupo Louband. El concurso tuvo también una faceta reivindicativa, dado que varios de los grupos portaban carteles en apoyo a las reivindicaciones de las familias del colegio Frei Luis de Granada.

En Quiroga, más de 200 personas repartidas en diez comparsas llenaron la Rúa Real. Además, fueron muchos los asistentes que acudieron disfrazados, como el mismo alcalde, Julio Álvarez, la senadora quiroguesa Rosa Arza y algunos concejales.

A MARIÑA. Foz se volcó este domingo con las coplas anónimas del Touporroutou por A Pomba do Arco, que llenó el colegio Martínez Otero con este acto clásico, en el que no quedó títere con cabeza y donde atacaron con fiereza a Casting Ñeira, el exregidor, pero tampoco salió indemne su sucesor, al que demandan sentido común, ni la Policía Local.

El desfile de Burela destacó por el colorido e imaginación que pusieron los 420 participantes en las calles. El mejor individual infantil fue para La última guerrera, seguida de Fantasía de Color. Las mejores parejas infantiles fueron 2 Loros escapados del loroparque de Tenerife y Frozen. Las dragonfly girls, La churrería de Guillermo e Indios y vaqueros fueron los mejores grupos infantiles.

En adulto individual ganó Diosa Lilith, mientras que las parejas ganadoras fueron Peterbilt Fast and Furious y ET. Entre los grupos de adultos vencieroon Volando Boys Disco Tour, Romanus de Labradelus y Burelaska. En carrozas se impusieron Os D'akí e os D´akolá Tribu y Juegos Reunidos Golfos. La comparsa ganadora fue A Choca Piratas, seguida de Maloserá Galáctica.

Cervo también contó con un animado desfile, en el que los mejores individuales infantiles fueron La Vuelta al mundo y Tortuga Ninja. Entre las parejas infantiles se llevaron el gato al agua Comando xoguete y As feras dos meus nenos, mientras que los grupos que vencieron en adultos fueron Os Beatles, Cervo guays y Vou pa España.

Programa de este lunes en Lugo

▶ De 9.00 a 14.00. Mercado Tradicional de Entroido en Quiroga Ballesteros y la plaza de abastos amenizado por la charanga Os Virtusoso do Tinto.



▶ 13.00. Por el recinto histórico, actuación del grupo tradicional Cántigas e Frores.



▶ 19.30. Comienza una fiesta de Entroido organizada por la Asociación de Veciños da Milagrosa en la plaza del barrio.



▶ 18.30. En Campo Castelo, representación de O Entroido pícaro a cargo del grupo Os Pinchacarneiros.



▶ 19.00. Fiesta de disfraces en la plaza de abastos, con música a cargo de DJ Fetén.



▶ 19.30. En la Praza da Milagrosa, A Piringalla, Praza Viana do Castelo y zona de A Medusa-Garabolos, actuación de la charanga Os Jalácticos.



▶ 20.30. Por el recinto histórico, actuación de la charanga Louband. Por Augas Férreas, actuación de la charanga Clave de Sol. En Campo Castelo, San Pedro y Praza Mártires de Carral, actuación de la charanga Viño Branco. En el fondo de la Praza do Campo, Entroido escénico con Gatsby Remake 2020, a cargo del grupo Nostrum Cai.



▶ 23.00. En la Praza da Soidade, sesión de DJ con Galician Army.