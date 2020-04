Socios del Fluvial reclaman que el club retire el Erte al ser "fraudulento"

El Club Fluvial está recibiendo críticas por parte de sus socios por su decisión de presentar un expediente de regulación temporal de empleo para la mayor parte de sus trabajadores durante el tiempo que tenga que mantener las instalaciones cerradas a causa de la pandemia. Una decisión que, además, no ha implicado una bajada de cuotas, su principal fuente de financiación.

A estas críticas, expresadas sobre todo en redes sociales, se unió una carta enviada a este diario y firmada por dos de sus socios, Emeterio Guitián Quiroga y Jesús Gonzalo Pérez López, en el que solicitan directamente a la directiva que retire el Erte, ya que en su opinión, está usando este mecanismo de manera «fraudulenta».

Según razonan estos socios, los Ertes son el mecanismo ideado por el Gobierno para evitar la quiebra de empresas que entren en pérdidas, y se paga con dinero de todos; sin embargo, el Fluvial, consideran, no solo no va a sufrir pérdidas, ya que mantiene intactas sus cuotas y sus ingresos, sino que va a tener muchos menos gastos de funcionamiento. Por todo ello, no consideran «ético» que el Fluvial siga con el Erte.