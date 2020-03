La Sociedad Protectora pide a los dueños que no abandonen a sus mascotas

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo emitió un comunicado en el que se pide a los ciudadanos que convivan con animales de compañía que no los abandonen mientras que no se controle la pandemia puesto que "no transmiten ni padecen el Covid-19. No son un peligro para tu salud y además es un delito", recuerdan.

La Sociedad Protectora también hizo pública una serie de reglas para cumplir durante los paseos de las mascotas, entre los que destacan que dichas salidas sean cortas y cerca del domicilio, que no mantengan contacto con otros animales o personas o la obligación de llevar la documentación.