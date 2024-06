Los socialistas celebran cinco lustros de bastón de mando municipal en Lugo

Un 14 de junio de hace 25 años tenían lugar las elecciones municipales que se saldarían con un profesor de Filosofía del IES Lucus Augusti tomando el bastón de mando municipal de Lugo y transformando en socialista una administración local de larga tradición popular.

José López Orozco no ganó en esa jornada los comicios pero ya sabía que se podría convertir en el alcalde de Lugo. Apenas un mes después, tras unas exhaustivas negociaciones con el BNG, inauguró un período ininterrumpido de cinco lustros, y sumando, de regidores del partido de la rosa.

La efemérides fue recordada este jueves por distintos integrantes del PSdG a través de sus redes sociales, empezando por el propio Orozco, que señaló el cuarto de siglo de las elecciones que llevó a socialistas y nacionalistas al frente del gobierno municipal.

"Hoy hace 25 años que se celebraron las elecciones municipales. Un grupo de lucenses, del PSOE y del BNG, tuvimos el honor de ser elegidos para servir a los lucenses desde el gobierno municipal. La igualdad y la solidaridad fueron mi divisa política. Una vez más gracias por la confianza", escribió en su cuenta de X.

Lara Méndez, sustituta de Orozco, celebra el 25 aniversario

También Lara Méndez, que sustituyó a Orozco al frente del Concello en junio de 2015, se hizo eco de esa celebración en la misma red social. "Hoxe hai 25 anos que Lugo, co grande Pepe Orozco como primeiro alcalde, comezou unha andaina de modernización imparable. Un cuarto de siglo no que Lugo,de maneira ininterrumpida, avanza co liderado de alcaldes e alcaldesas socialistas e concelleiros e concelleiras comprometidos", apuntó la ahora parlamentaria autonómica.

Los socialistas lucenses preparan una celebración para conmemorar ese nuevo comienzo para su partido que tuvo lugar otro verano de hace cinco lustros.